Corona virüsünde son durum: Çin'de ortaya çıkan SARS benzeri Corona virüsü yayılıyor

Çin Başbakanı Li Kıçiang, salgın önleme çalışmalarını denetlemek üzere virüsün ortaya çıktığı Vuhan kentine gitti.

Çin Devlet Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Li, "Merkezi Hükümet Yeni Tip Corona virüs Salgınıyla Mücadele Çalışma Grubu Lideri" sıfatıyla, aralık ayında Hubey eyaletine bağlı Vuhan'da ortaya çıkan ve Tibet Özerk Bölgesi haricinde ülke geneline yayılan 2019-nCoV'e salgınına karşı yapılan çalışmaları teftiş etmek ve yönetmek üzere bu kente gitti.

Li, ülkede salgının ortaya çıkışından bu yana kente giden en üst düzey yetkili olurken, başbakanın Vuhan'da koronavirüs hastalarını ve salgınla mücadele eden sağlık personelini ziyaret edeceği bildirildi.