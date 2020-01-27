Corona virüsünde son durum: Çin'de ortaya çıkan SARS benzeri Corona virüsü yayılıyor

Çin'de ortaya çıkan yeni tip Corona virüs salgını sürüyor. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 80'e yükseldi. Vaka sayısı 3 bine yaklaştı. Pekin yönetimi, Ay Takvimi'ne göre yeni yıla giren ülkede yeni yıl tatilini 2 Şubat'a kadar uzatma kararı aldı. Çin Başbakanı Li Kıçiang, salgın önleme çalışmalarını denetlemek üzere Vuhan kentine gitti. Dünya Sağlık Örgütü Başkanı ise Pekin'e gidiyor.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Corona virüsü yayılıyor. 

Pekin yönetimi, salgın dolayısıyla alınan tedbirleri artırma kararı aldı. 

Ay Takvimi'ne göre yeni yıla giren ülkede, tatilin bitişi 3 gün uzatılarak 2 Şubat'a ertelendi.

Çin Başbakanı Li Kıçiang, salgın önleme çalışmalarını denetlemek üzere virüsün ortaya çıktığı Vuhan kentine gitti.

Çin Devlet Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Li, "Merkezi Hükümet Yeni Tip Corona virüs Salgınıyla Mücadele Çalışma Grubu Lideri" sıfatıyla, aralık ayında Hubey eyaletine bağlı Vuhan'da ortaya çıkan ve Tibet Özerk Bölgesi haricinde ülke geneline yayılan 2019-nCoV'e salgınına karşı yapılan çalışmaları teftiş etmek ve yönetmek üzere bu kente gitti.

Li, ülkede salgının ortaya çıkışından bu yana kente giden en üst düzey yetkili olurken, başbakanın Vuhan'da koronavirüs hastalarını ve salgınla mücadele eden sağlık personelini ziyaret edeceği bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom ise, Çinli yetkililer ve sağlık uzmanlarıyla salgını görüşmek için Pekin'e hareket etti.
Adhanom, "Salgına karşı daha fazla koruma sağlamak" ve "Çin ile ortaklığı güçlendirmek" istediğini söyledi.
Virüs, Çin dışında yayılmaya da devam ediyor. Virüs, Fransa, Japonya, Güney Kore, Tayvan, Tayland, Amerika Birleşik Devletleri, Vietnam, Avustralya, Malezya, Nepal ve Kanada'da tespit edildi.

ABD'de Corona virüsü tespit edilen kişilerin sayısı 5’e yükseldi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, California ve Arizona eyaletlerinde üç kişide daha virüse rastlandığını açıkladı. Bu kişilerin daha önce Çin'in Wuhan kentini ziyaret ettiği belirtildi.

Fransa hükümeti de, Wuhan’da bulunan vatandaşları için harekete geçti. Sağlık Bakanı, Fransız vatandaşların hafta ortasında ülkeye getirileceğini açıkladı. Çin'den gelecek olan Fransızların 14 gün boyunca karantinada tutulacağı belirtildi.
Hong Kong ise, Hubey eyaleti sakinlerini ve son 14 gün içerisinde salgın bölgesinde bulunanların ülkeye girişini yasakladı.
Hong Kong vatandaşlarını kapsamayan yasağın ne zaman kalkacağı ise belli değil.

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