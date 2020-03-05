Corona virüsünde son durum: İran'da tüm okullar ve üniversiteler corona virüs nedeniyle kapatıldı
Corona virüs dünya genelinde can almaya devam ediyor. Dünya genelinde vaka sayısı 95 bini geçti, 3 bin 303 kişi corona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. İsviçre'de virüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti. Yeni tip coronavirüs Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Birliğinin (AB) temel kurumlarından olan ve çok sayıda toplantıya ev sahipliği yapan AB Konseyi'nde de ortaya çıktı.
ABD'de can kaybı 11'e çıktı, vaka sayısı 110'u aştı. California eyaletinde, bir kişinin yaşamının yitirmesinin ardından "acil durum" ilan edildi. İngiltere'de vaka sayısı 87'ye yükseldi. İran'da corona virüs nedeniyle ölü sayısı 107'ye, vaka sayısı 3 bin 513'e yükseldi. İran Sağlık Bakanı, ülkedeki tüm okul ve üniversitelerin 20 Mart'a kadar kapatılacağını duyurdu. Bosna Hersek ve Slovenya'da ise corona virüse bağlı ilk vakaların görüldüğü aktarıldı. Almanya'da vaka sayısı 349'a, Fransa'da 285 yüksedi. Filistin'de Batı Şeria'da olağanüstü hal ilan edildi. Diğer taraftan, yeni tip corona virüsün (Covid-19) iki farklı mutasyonu tespit edildi.
ntv.com.tr - AP - AFP - Reuters - Anadolu Ajansı
05.03.2020 - 14:28
ÇİN'DE CAN KAYBI 3 BİN 14'E ÇIKTI
Çin’de yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında ölenlerin sayısı 3 bin 14’e yükseldi. Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede salgın nedeniyle son 24 saatte 31 kişi yaşamını yitirdi, 139 yeni Kovid-19 vakası saptandı.
Virüs bulaşma durumları şüpheli olan kişilerin sayısı 522 olarak bildirilirken, gözetim altında tutulanların sayısı da 32 bin 870’e geriledi. İyileşerek taburcu edilen hastaların sayısı 52 bin 45’e yükseldi. Son 24 saatteki can kayıplarının tamamı virüsün merkez üssü olan Hubey eyaletinde gerçekleşti, ülkedeki toplam ölü sayısı 3 bin 14’e ulaştı.
Bugüne kadar tespit edilen yeni corona virüs vakası ise 80 bin 270’e çıktı. Diğer yandan Çin ana karası dışında Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde kaydedilen vaka sayısı 104’e çıkarken, Makau Özel İdari Bölgesi’nde ise 10 olarak bildirildi.
HUBEY'DEKİ GEÇİCİ HASTANELER KAPATILIYOR
Covid-19 salgınının merkez üssü durumundaki Hubey eyaletinde normal hastanelerde kapasite yetersizliği nedeniyle kurulan 16 geçici hastanenin tedricen kapatılacağı açıklanmıştı. Karar sergi salonları, spor salonları ve çeşitli binalardan dönüştürülen ve yatak kapasitesi 5 bini bulan geçici hastaneyi kapsarken, ülkede son haftalarda Hubey başta olmak üzere yeni vaka, şüpheli vaka sayısında ciddi oranda azalmanın bunda etkili olduğu aktarılmıştı.
BATI ŞERİA'DA OLAĞANÜSTÜ HAL
Filistin Sağlık Bakanlığı bir otelin çalışanlarında corona virüs şüphesiyle Batı Şeria'da olağanüstü hal ilan etti.
Global Times gazetesinin haberine göre, Pekin Üniversitesi ve Çin Bilim Akademisine bağlı Çinli bilim insanları, toplanan 103 örnekte virüsün genetik yapısının değişimi konusunda çalışma yürüttü. Çalışma, "National Science Review" dergisinde yayımlandı.
Alınan örneklerin 101'inde, virüsün iki farklı alt versiyonu tespit edildi. Farklı özellikler gösteren Covid-19 mutasyonlarının biri "S-cov" ve diğeri "L-cov" olarak tanımlandı.
S-cov'un, yarasalarla bağlantılı olan koronavirüs tipine yakın ve bulaşıcılık özelliğinin daha düşük olduğu, L-cov’un ise bulaşıcılığının daha yüksek ve insanların solunum yoluna daha zararlı olduğu belirtildi.
DAHA FAZLA MUTASYONU ORTAYA ÇIKABİLİR
Covid-19’da üçüncü mutasyon ihtimalinin de göz ardı edilmemesi gerektiği aktarıldı. Wuhan’dan Virüs Bilimi Uzmanı Yang Cangçiu, yaptığı açıklamada, Kovid-19’un söz konusu mutasyonlarının çevre şartları veya virüsün bulaştığı kişiden dolayı ortaya çıktığının muhtemel olduğunu, bunun da virüsün birden fazla kaynağının bulunduğu anlamına geldiğini söyledi. Wuhan’a son zamanlarda seyahat eden ve Kovid-19’a yakalanan ABD vatandaşı bir hastada, henüz yeterli kanıt bulunmasa da virüsün üçüncü bir türevi bulunabileceği ihtimali olduğuna işaret eden Yang, yeni tip koronavirüsün dünya genelinde yayıldıkça daha fazla mutasyonların ortaya çıkabileceği uyarısında bulundu.
VİRÜSÜN KAYNAĞI TARTIŞMALARI
Çin’in önde gelen epidemiyologlarından Cong Nanşan, geçen hafta Covid-19’un ilk Çin’de ortaya çıkmasının, "virüsün kaynağının Çin olduğu" anlamına gelmeyeceğini belirtmiş, virüsün kaynağına yönelik araştırmaların da yapıldığını vurgulamıştı.
Yeni tip corona virüs (Covid-19), Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Birliğinin (AB) temel kurumlarından olan ve çok sayıda toplantıya ev sahipliği yapan AB Konseyinde de ortaya çıktı. AB kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yaklaşık 3 bin personelli Konseyde bir çalışanda Kovid-19 tespit edildi.
Halihazırda Konsey binasında düzenlenen toplantıların devam edeceği, hastalanan kişinin ise evinde karantinaya alındığı ifade edildi.
BUGÜN BİRÇOK KATILIMCIYLA ÇEVRE KONSEYİ DÜZENLENİYOR
Konsey, AB Liderler Zirvesi'nin yanı sıra çok sayıda toplantıya ev sahipliği yapıyor. Dün akşam Adalet ve İçişleri bakanlarını ağırlayan Konseyde, bugün birçok katılımcıyla Çevre Konseyi düzenleniyor. Öte yandan dün, Brüksel'deki Avrupa Savunma Ajansında (EDA) Covid-19 vakası tespit edildiği duyurulmuştu. Covid-19 tespit edilen kişinin yakın zamanda İtalya'nın Milan şehrini ziyaret ettiği belirtilmişti.
Avrupa Parlamentosu (AP) da Kovid-19'a karşı alınan önlemler çerçevesinde 100'den fazla etkinliğin iptal edildiğini, virüsten etkilenen ülkelere yakın zamanda ziyarette bulunan AP üyelerinin de dönüşlerinden itibaren 14 gün boyunca AP binalarına girişinin yasaklanacağını duyurmuştu.
BELÇİKA'DA VAKA SAYISI 50'YE YÜKSELDİ
Belçika'da okulların tatilinin bu hafta başında sona ermesinin ardından ülkedeki Covid-19 vakaları, birkaç gün içinde 50 kişiye yükseldi.
NATO ve AB kurumlarına ev sahipliği yapan başkent Brüksel'de çok sayıda yabancı uyruklu kişi yaşıyor. Söz konusu kişiler, okul tatillerinde sıklıkla seyahat ediyor. Belçika Sağlık Bakanı Maggie De Block, tatil dönüşünde Kovid-19 vakalarında artış olma riski bulunduğunu dile getirmişti. Ülkede, maske ve hijyenik jel bulma konusunda sıkıntı yaşanırken, okullardan da sıklıkla uyarılar yapılıyor.
Panik halinde olan halkın ise marketlerde uzun ömürlü ürünleri stoklamaya başladığı gözlemleniyor.
İSVİÇRE'DE İLK ÖLÜM
İsviçre'de yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle ilk kez bir kişi hayatını kaybetti. Swissinfo internet sitesindeki habere göre, Vaud kantonunda yaşayan Kovid-19 taşıyan 74 yaşındaki bir kadın dün gece yaşamını yitirdi.
Kronik hastalığa sahip kadının 3 Mart'tan bu yana da Lozan Üniversite Hastanesi'nde tedavi gördüğü kaydedildi. Öte yandan İsviçre'de teyitli Covid-19 vaka sayısı 81'e ulaştı. Virüs taşıdığından şüphelenilen pek çok kişinin test sonuçlarının beklendiği öğrenildi. Ülkede ayrıca virüsün yayılma riski nedeniyle 1000 kişilik tüm organizasyonlar, Cenevre Otomobil Fuarı başta olmak üzere pek çok uluslararası fuar, film festivali ve BM İnsan Hakları Konseyinin 43'üncü oturumu kapsamındaki tüm konferans ve paneller iptal edildi.
BOSNA HERSEK VE SLOVENYA'DA İLK VAKALAR
Bosna Hersek ve Slovenya'da ilk yeni tip corona virüs (Covid-19) vakaları tespit edildi. Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Sağlık Bakanı Alen Seranic, düzenlediği basın toplantısında, Banja Luka şehrinde ikamet eden bir kişide Covid-19'a rastlandığını bildirdi.
Bakan Seranic, İtalya'da çalışan orta yaşlı bu kişinin çocuğunda da virüs tespit edildiğini duyurdu. Bu arada, Slovenya Başbakanı Marjan Sarec de ülkedeki ilk Covid-19 vakasının tespit edildiğini belirtirken, Sağlık Bakanı Ales Sabeder de virüs tespit edilen kişinin Fas'tan İtalya'ya oradan da Slovenya'ya geçtiğini açıkladı.
İTALYA'DA ÖLÜ SAYISI 107'YE YÜKSELDİ
İtalya'da Corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının ise düne göre 28 kişi daha artarak 107'ye yükseldi.
OKULLARA VİRÜS TATİLİ
İtalya Eğitim Bakanı Lucia Azzolina, ülke genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile tüm üniversitelerde eğitim-öğretime yarından itibaren 15 Mart'a kadar ara verildiğini açıkladı.
Corona virüs salgınından en çok etkilenen Kuzey İtalya'da bazı eğitim kurumları 10 gün önce kapatılmıştı.
İRAN'DA TÜM OKUL VE ÜNİVERSİTELER KAPATILDI
İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, düzenlediği basın toplantısında, ülke genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerin corona virüs tedbirleri kapsamında 20 Mart'a kadar tatil edildiğini söyledi.Vatandaşların tatili fırsat olarak değerlendirmemesini ve seyahat etmemesini isteyen Nemeki, "Gidiş-gelişleri önlemek için sert önlemler alacağız. Vatandaşlardan evlerinde kalmasını rica ediyorum. Bu hafife alınacak bir mesele değildir. Koronavirüsün yayılma hızı ve tesir etme derecesi çok yüksek. Yolculuk çok tehlikeli" diye konuştu.
Corona virüsün yolculuklarla yayıldığına dikkati çeken Nemeki, sağlık yetkililerinin yaptığı uyarıların ciddiye alınması çağrısında bulundu, aksi takdirde salgının daha uzun süreceğini ifade etti.
ÖLÜ SAYISI 107'YE YÜKSELDİ
İran'da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle 15 kişi daha yaşamını yitirdi, can kaybı 107'ye, vaka sayısı 3 bin 513'e yükseldi. İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, yaptığı açıklamada, corona virüs nedeniyle ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısının 92'den 107'ye çıktığını belirtti. Cihanpur, toplam vaka sayısının da 3 bin 513 olduğunu ifade etti.
En çok vakaya Tahran, Kum, İsfahan, Merkezi, Mazenderan ve Gilan'da rastlandığını söyleyen Cihanpur, şu ana kadar koronavirüse yakalanan 739 kişinin de iyileşerek taburcu edildiğini aktardı.
Daha önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar ve 23 milletvekilinin de corona virüse yakalandığı açıklanmıştı. İran'ın önde gelen din adamlarından, eski Vatikan Büyükelçisi Hüccetülislam Hadi Hüsrevşahi ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi Muhammed Mirmuhammedi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.
300 BİN KİŞİYLE ULUSAL SEFERBERLİK
İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr'e göre, ülkede salgının en çok görüldüğü eyaletlerdeki sağlık merkezleri ve okullarda görev alacak 300 bin kişilik ekibin, teşhis ve tedavinin yanı sıra halkı bilinçlendirme faaliyetlerinde bulunması planlanıyor. İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, bakanlıkta düzenlenen toplantıda, "Coronayla Ulusal Mücadele Seferberliği" adı verilen plana ilişkin bilgi verdi.
Nemeki, ülke genelinde 17 bin sağlık ocağı ve 9 bini aşkın tam teşekküllü sağlık merkezinin organize bir şekilde plan kapsamında çalışacağını belirterek, "Evlere telefonla ulaşarak şüpheli vakaları bu merkezlere davet edeceğiz." dedi. Hastalık belirtileri gösteren kişilerin bu merkezlerde denetim altına alınacağını aktaran Nemeki, "Her gün temas kurularak durumları değerlendirilecek bu kişiler, 3 gün sonra olumlu bir gelişim göstermemeleri halinde hastanelere sevk edilecek. İhtiyaç duyulursa bu kişilerin evleri ekipler tarafından dezenfekte edilecek ve aile üyeleri de karantinaya alınacak." ifadelerini kullandı.
Sağlık taramasının ilk etapta corona virüsün en çok görüldüğü 4 bölgede başladığını açıklayan Bakan Nemeki, taramanın ilerleyen günlerde ülkenin diğer bölgelerinde de yaygınlaştırılacağını belirtti.
Nemeki, Covid-19'la mücadelenin ilk zamanlara göre daha sistematik yürütüldüğünü ve hafta sonuna kadar ülkedeki laboratuvar sayısının 40'a yükseleceğini sözlerine ekledi.
ABD'DE CAN KAYBI 11'E ÇIKTI
ABD’nin Washington eyaletinde yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 11'e yükseldi. California eyaletinde ilk defa 1 kişi Covid-19 sebebiyle yaşamını yitirdi. Diğer 10 kişi ise Washington State eyaletinde hayatını kaybetti.
ABD genelinde, çoğu Washington eyaletinde olmak üzere 15 eyalette teyid edilen toplam 110’dan fazla corona virüs taşıyıcısı hasta bulunduğu belirtiliyor.
CALİFORNİA'DA ACİL DURUM İLAN EDİLDİ
ABD basınındaki haberlere göre, California'nın 12 idari bölgesinde 50'den fazla kişide yeni tip coronavirüs görüldü. Eyalette acil durum ilanı, California Valisi Gavin Newsom tarafından duyuruldu.
ABD'de Washington ve Florida eyaletlerinde de yeni tip corona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla acil durum ilan edilmişti.
ABD'de çoğu Washington'da olmak üzere 15 eyalette 160 virüs vakası bulunuyor.
AVUSTRAL'DAN GÜNEY KORE'YE SEYAHAT YASAĞI
Öte yandan, yeni tip corona virüse yakalanan 53 kişiden ikisinin hayatını kaybettiği Avustralya’da Başbakan Scott Morrison, başkent Canberra’da düzenlediği basın toplantısında, Çin ve İran’dan gelen yabancılara uyguladıkları seyahat yasağını, Güney Kore’yi de ekleyerek 14 Mart’a kadar uzattıklarını duyurdu.
İtalya’dan gelenlere seyahat yasağı uygulanmayacağını ancak bu kişilerin gelişmiş tarama yönteminden geçirileceğini belirten Morrison, "Kore ile ilgili bu kararı almamızın sebebi, oradan gelenlerin sayısı İtalya’dan gelenlerden daha fazla. Bu yasak yürürlüğe konuldu çünkü en iyi korumayı ve yayılmanın yavaşlamasını bu yöntem sağlıyor." dedi.
Toplantıda Morrison'a Sağlık Bakanı Greg Hunt ve Avustralya Sağlık Şefi Brendan Murphy de eşlik etti. Seyahat yasağı kapsamında Çin, İran ve Güney Kore’den Avustralya’ya girmek isteyen yabancı uyrukluların, memleketlerinden ayrılmalarından itibaren bir başka ülkede 14 gün geçirmeleri şartı aranıyor. Söz konusu ülkelerden dönen Avustralya vatandaşlarından ise kendilerini 14 gün boyunca tecrit etmeleri isteniyor.
GÜNEY KORE'DE ÖLÜ SAYISI 35'E YÜKSELDİ
Yonhap ajansının haberine göre Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden (KCDC) yapılan açıklamada, ülkede Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 35'e çıktığı belirtildi. Açıklamada, 438 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle Güney Kore'de görülen toplam vaka sayısının 5 bin 766'ya ulaştığı bildirildi.
Sağlık Bakan Yardımcısı Kim Ganglip, basına verdiği demeçte, hükümetin, Covid-19 vakalarının en fazla görüldüğü Daegu şehriyle Cheongdo bölgesinin ardından son günlerde virüs vakalarında hızla artış görülen komşu Gyeongsan şehrini salgın nedeniyle ülkenin üçüncü "özel bakım bölgesi" olarak belirlediğini açıkladı.
GÜRCİSTAN'DA VAKA SAYISI 4'E YÜKSELDİ
Gürcistan Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi Başkanı Amiran Gamkrelidze, ülkesindeki Covid-19 vaka sayısının 4'e çıktığını bildirdi. Gamkrelidze, yaptığı açıklamada, İtalya'dan 1 Mart'ta dönen bir Gürcistan vatandaşında virüse rastlandığını belirtti. Son hastayla ülkede Covid-19 görülen kişi sayısı 4'e çıktı.
RUSYA'DA DA VAKA SAYISI 4'E YÜKSELDİ
Rus haber ajansı TASS'ın haberinde, Rusya'da bir kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi. Virüse yakalanan kişinin Rusya'yı ziyaret eden İtalyan vatandaşı olduğu ve karantinaya alındığı kaydedildi. Son hastayla ülkede Covid-19 görülen kişi sayısı 4'e çıktı.