Corona virüsünde son durum: Virüs hızla yayılıyor (İngiltere'ye de sıçradı)

İngiltere'de, yeni tip corona virüs (2019-nVoC) vakasına ilk kez rastlandı. İngiltere'de baş tıbbi memur Chris Whitty, İngiltere'de aynı aileden iki kişide corona virüsüne rastlandığını bildirdi.
Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ,Makao ve Tibet özel idari bölgeleri ile Tayvan'da görülürken, bölge ülkeleri Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Vietnam, Malezya, Kamboçya, Sri Lanka ve Nepal de ülkelerinde virüsü taşıyan kişilerin olduğunu doğrulamıştı.
Yeni tip corona virüs, çoğunlukla Çin'den bu ülkelere giden kişiler yoluyla İngiltere, Filipinler, Hindistan, Finlandiya, Fransa, Kanada, ABD, Avustralya, BAE, Almanya ve son olarak İtalya'ya sıçradı.