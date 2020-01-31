Corona virüsünde son durum: Virüs hızla yayılıyor (İtalya OHAL ilan etti)

İngiltere'de, yeni tip corona virüs (2019-nVoC) vakasına ilk kez rastlandı. İngiltere'de baş tıbbi memur Chris Whitty, İngiltere'de aynı aileden iki kişide corona virüsüne rastlandığını bildirdi.
İtalya'da hükümet, Dünya Sağlık Örgütü'nün dün uluslararası acil durum ilan etmesinin ardından, olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini açıkladı. İtalyan medyasına göre, bölgesel otoritere özel geiçler veren olağanüstü hal, 6 ay sürecek.
İtalya'nın Roma'nın başkentinde iki Çinli turistte corono virüs tespit edilmiş ve karantinaya alınmışlardı. Diğer taraftan İtalya Başbakanı Comte, Çin ile tüm uçuşların askıya alındığını ve Çin'den İtalya'ya seyahat edeceklere kısıtlama getirildiğini bildirmişti.
Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ,Makao ve Tibet özel idari bölgeleri ile Tayvan'da görülürken, bölge ülkeleri Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Vietnam, Malezya, Kamboçya, Sri Lanka ve Nepal de ülkelerinde virüsü taşıyan kişilerin olduğunu doğrulamıştı.
Yeni tip corona virüs, çoğunlukla Çin'den bu ülkelere giden kişiler yoluyla İngiltere, Filipinler, Hindistan, Finlandiya, Fransa, Kanada, ABD, Avustralya, BAE, Almanya ve son olarak İtalya'ya sıçradı.