Corona virüsünde son durum (Virüsünün kaynağı pangolin mi?)

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsü vakaları artmaya devam ediyor. Salgın nedeniyle dünya genelinde can kaybı 722’ye, virüs bulaştığı teşhisi koyulan kişi sayısı ise 31 binin üzerine çıktı. Bununla birlikte virüs ile ilgli dünya genelinde bilim insanları çalışmalar yapmaya devam ediyor. Çinli araştırmacılar, ölümcül corona virüsünün ilk kaynağının Asya’da ticareti yasa dışı yapılan ve yiyecek ile ilaç yapımında kullanılan pangolin isimli hayvan olabileceğini açıkladı.

Çin'de ortaya çıkan yeni corona virüs'te ölü sayısı 722'ye yükseldi. Vaka sayısı 31 bini geçti. Çin dışında 27 ülkede 320 kişiye bulaşan virüs nedeniyle iki yolcu gemisi karantina altında.

İstatistikler yeni corona virüsün mevsimsel virüsten daha çok can aldığını ancak Sars ve Mers kadar öldürücü olmadığını gösteriyor. Corona virüsün yol açtığı Sars salgınında ölüm oranı yüzde 10, Mers salgınında yüzde 35, yeni corona virüste ise yüzde 2.

Vahşi Yaşam Fonu’nun aktardığına göre pangolin ya da pullu karıncayiyen, sadece Asya ve Afrika'da bulunan ve büyüklüğü 30 ile 100 cm arasında olan bir hayvan türü. Uluslarası yasalarla avlanması ve ticareti yasaklanmış olduğu halde, halen Asya’da en çok kaçak satışı yapılan hayvan olma özelliğini taşıyor.

Çin ve bazı ülkelerde pangolinin etinin çok lezzetli olması ve geleneksel ilaçlarda kullanımı onun denetlenmeden ve kaçak yollara satışına neden oluyor.

Güney Çin Tarım Üniversitesi (South China Agricultural University), yaptığı son araştırmada uluslarası bir salgına dönüşen ve 638 kişinin ölümüne neden olan corona virüsünün kaynağının bir pangolin olabileceğini bildirdi.

Üniversite konuyla ilgili yaptığı açıklamada, corona virüsünün “Yapılan bu keşif salgını önlemek ve virüs kaynağının kontrolü için çok önemli bir buluş” ifadelerini kullandı.

Çin anakarasında 636 kişinin hayatını kaybetmesine ve 31,207 kişinin hastalanmasına neden olan virüsün Çin’in Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentinde ilk kez ortaya çıkmıştı. Corona virüsünün kaynağının Wuhan’daki bir hayvan pazarı olduğu düşünüyor. Daha önce sağlık uzmanları virüsün yarasalardan ve yılanlardan insanlara geçmiş olabileceğini düşündüklerini söylemişlerdi.

JAPONYA'DA KARANTİNA ALTINDAKİ GEMİDE VAKA SAYISI 41'E YÜKSELDİ Diğer taraftan, Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan (NHC) yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde 2019-nCoV salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 638'e Çin ana karasında biri Hong Kong’da olmak üzere 636’ye çıktı.

Virüs teşhisi koyulan kişi sayısı 4 bin 821’inin durumu ağır olmak üzere 31 bin 161’e, virüs taşıdığından şüphelenilenlerin sayısı 26 bin 359’a çıkarken, müşahede altına alınanlar ise 186 bin 45’e ulaştı. Tedavisinden sonra taburcu edilen hasta sayısı da 1540 oldu.

Bununla birlikte Çin ana karası dışında vaka sayısı Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde 25'e, Makau’da 10’a çıktı.

VİRÜS 28 ÜLKEYE SIÇRADI Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü vakaları artıyor. Dünya genelinde yeni tip corona virüsü nedeniyle can kaybı 638’e çıktı, virüsten etkilenen kişi sayısı 31,535'e yükseldi. 25'in üzerinde ülkede görülen virüs en son Belçika'nın başkenti Brüksel'de görüldü. İNTERAKTİF HARİTA

SALGIN TEHLİKESİNE DİKKAT ÇEKEN DOKTOR ÖLDÜ Çin'de yeni tip corona virüs (2019nCoV) salgını tehlikesine ilk kez dikkati çeken doktor Li Wenliang da, salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

İlk kez 2019 Aralık'ta yerel bir deniz ürünleri pazarında SARS benzeri bir virüsün ortaya çıktığını, tıp fakültesinden arkadaşlarının yer aldığı mesajlaşma grubunda duyuran Li, yeni tip corona virüs taşıdığı teşhisiyle müşahede altında tutulduğu hastanede yaşamını yitirdi.

Wuhan'da bir hastanede görev yapan Li, mesajlaşma grubundaki paylaşımında, yeni tip corona virüsten etkilenen 7 hastanın karantinaya alındığını belirterek salgın tehlikesine dikkati çekmişti.

Wuhan polisi, söz konusu paylaşımın ardından Li hakkında "dedikodu yaymak" suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.

Li, 12 Ocak'ta hastalardan birinden yeni tip corona virüs kaptığı şüphesiyle müşahede altına alınmış, 1 Şubat'ta ise doktorun yeni tip corona virüs taşıdığı açıklanmıştı.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'NDEN VEFAT MESAJI Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Li'nin ölümünün ardından Twitter'da paylaştığı mesajda, "Doktor Li Wenliang'ın ölümünden son derece üzgünüz. Hepimiz onun 2019nCoV konusundaki çalışmaları için minnettarız" ifadelerine yer verdi.







YENİ TİP CORONA VİRÜSE ÇARE ARANIYOR Virüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Virüsün kısa sürede Wuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Wuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu. Kentlerin nüfusu 50 milyonu buluyor.