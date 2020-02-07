Corona virüsüne ilk kez dikkat çeken doktor Li Wenliang hayatını kaybetti

Corona virüsünün ciddiyetine dikkat çekmeye çalışan 34 yaşındaki doktor Li Wenliang, corona virüsünden hayatını kaybetti.
Açıklamayı, Wenliang'ın yattığı Wuhan hastanesi yetkilileri yaptı.
1 Şubat’ta corona virüsü enfeksiyonu teşhisi koyulan Wenliang, 7 Şubat'ta sabaha karşı hayata gözlerini yumdu.
Evli ve bir çocuk babası olan Wenliang'ın eşi hamileydi.
Wuhan'da bir hastanede görev yapan Li, 30 Aralık'ta mesajlaşma grubundaki paylaşımında, yeni tip Corona virüsten etkilenen 7 hastanın karantinaya alındığını belirterek salgın tehlikesine dikkati çekmişti.
Wuhan polisi, söz konusu paylaşımın ardından li hakkında "dedikodu yaymak" suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.
Li'nin ölümü, Çin’de sosyal medyada en çok konuşulan başlık haline geldi.
Pekin hükümeti; sosyal medyada virüsle ilgili gerçek bilgileri kamuoyundan gizlemekle suçlanıyor.
Dünya Sağlık Örgütü de Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Doktor Li Wenliang'ın ölümünden son derece üzgünüz" ifadesini kullandı.
Salgın nedeniyle dünya genelinde can kaybı 638’e, virüs bulaştığı teşhisi koyulan kişi sayısı ise 31 binin üzerine çıktı.
28 ülkede görülen virüs en son Belçika'nın başkenti Brüksel'de görüldü.
CORONA VİRÜSÜN YAYILDIĞI ÜLKELERE GÖRE VAKA VE ÖLÜM SAYILARI (İNTERAKTİF HARİTA)
Diğer yandan Çin'de, yeni tip corona virüsü salgınıyla mücadele eden ekiplerden, 10 gün izinsiz çalışan Çinli bir hastane eczacısı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. South China Morning Post gazetesinin yerel basına dayandırdığı haberine göre, Hunan eyaletindeki yerel bir klinikte görevli ekipten 28 yaşındaki Song Yingjie, 25 Ocak'tan itibaren izne ayrılmadan çalışmasının ardından, pazartesi erken saatlerde bir vardiya dönüşü kaldığı yurtta ölü bulundu.
Asıl mesleği hastane eczacılığı olan, gün içinde hastanede tıbbi malzeme yönetimi ve dağıtımından sorumlu Song'un, yerel sağlık yetkililerince bir otoyoldaki kontrol noktasında şoförlerin ateşini ölçmekle geçici görevlendirildiği ve genellikle geceleri çalıştığı aktarıldı.