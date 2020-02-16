Corona virüsüne karşı olağanüstü önlemler

Çin'in Wuhan kentinde orataya çıkan ve 25'in üzerinde ülkede görülen corona virüsü (Covid-19) şu ana kadar bin 600'ü aşkın kişinin ölümüne neden oldu, hastalıktan etkilenen kişi sayısı ise 70 bine yaklaştı. Özellikle Asya ülkelerinde hızla yayılan virüse karşı alınan önlemler dünya genelinde dikkat çekmeye devam ediyor. Çin Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, virüsün daha fazla yayılmasını engellemek için kullanılmış banknotların "karantina altına" alındığı duyuruldu.

Çin'de bin 600 kişiden fazla kişinin ölümüne neden olan corona virüsüne karşı Çin hükümeti sıkı önlemler almaya devam ediyor. Çin'de yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kağıt paralar dezenfekte ediliyor.

Şinhua'da yer alan habere göre, Çin Merkez Bankasından yapılan açıklamada, Kovid-19'un daha da yayılmasını engellemek için kullanılmış banknotların "karantina altına" alındığı duyuruldu.  Açıklamada, morötesi ışınlar ve yüksek ısıyla dezenfekte edilen banknotların 7 ila 14 gün kasalarda tutulacağı ifade edildi.

Bankaların müşterilere gerektiğinde kullanılmamış yeni para verebileceği belirtilen açıklamada, "karantina altına" alınan banknotların gözlem süresi dolduktan sonra piyasaya sürüleceği kaydedildi.  İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen Covid-19'un, kısa sürede diğer şehir ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti. Çin'de, Covid-19 salgını nedeniyle can kaybı 1666'ya, virüs bulaşan kişi sayısı 68 bin 500'e yükseldi.

Corona virüsüne karşın alınan ilginç önlemlerden kareler...

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