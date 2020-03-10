Corona virüsünün ilk görüldüğü yere sürpriz ziyaret

Çin’de yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 139’a çıkarken, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping corona virüsünün ilk görüldüğü kent olan Wuhan'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

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ntv.com.tr 10.03.2020 - 10:26

Yeni tip corona virüs (Covid-19) geçtiğimiz ocak ayında ilk kez Çin'in Wuhan kentinde görülmüştü. Oradan tüm dünyaya yayılan virüs, küresel bir tehdide dönüştü. Çin bir yandan ölümleri önlemek için mücadele ederken, diğer taraftan aşı bulmak için yoğun çaba harcıyor.

11 milyondan fazla nüfusa sahip Wuhan kentine sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, öncelikle sağlık çalışanlarıyla bir araya gelecek. Devlet Başkanı Şi'nin hastaların yanı sıra asker ve polis yetkililerini de ziyaret etmesi bekleniyor.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in yeni tip corona virüsün ilk çıktığı yer olan Wuhan'da kontrolün yeniden sağlandığı mesajını vermesi bekleniyor.

ÇİN'DE ÖLÜM VE VAKA SAYISI DÜŞÜYOR Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre ülkede Covid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 17 kişi yaşamını yitirdi, 19 vaka tespit edildi.

Söz konusu can kayıplarının tamamı Covid-19’un en yoğun olarak görüldüğü Hubey eyaletinde gerçekleşirken, ülkede salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3’ü Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nden olmak üzere 3 bin 139’a ulaştı.

Toplam vaka sayısı da 4 bin 794’ünün durumu ciddi olmak üzere 80 bin 754’e çıkarken, şüpheli vaka sayısı 349’a, müşahade altına alınan kişilerin sayısı 16 bin 982’ye geriledi.

Çin ana karası dışında Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde görülen vaka sayısı da 115’e yükselirken, ülkeye yurt dışından gelen yabancı üke vatandaşlarında saptanan Covid-19 vakası ise 69’a ulaştı.

FUCİEN'DE ÇÖKEN KARANTİNA OTELİ Ülkenin güneyindeki Fucien eyaletine bağlı Çüencou kentinde cumartesi akşamı çöken ve Covid-19 vakalarının karantina merkezi olarak kullanılan Şincia (Xinjia) Express Hotel’in enkazında yapılan arama kurtarma çalışmalarından 59 kişi çıkarıldı. Bunlardan 18’i yaşamını yitirdi.

Yerel yetkililer, 12 kişinin göçük altında olduğunu belirtirken, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Olaya yönelik yapılan soruşturmada yetkililer otelin, birinci katında yapılan onarım çalışmalarında meydana gelen bir kaza nedeniyle çöktüğü kaydetmiş, bina sahibinin gözaltına duyurmuştu.

Yerel hükümetin, söz konusu oteli Covid-19 salgınının en yoğun olarak görüldüğü Hubey eyaleti ile Cıciang eyaletinin bazı bölgelerinden gelen kişilerin karantinası için tahsis ettiği ifade edilmişti.

Çin'de, yeni tip Corona virüsün son günlerde belirli oranda kontrol altına alınmasıyla insanlar Bahar Bayramı’yla gittikleri şehirlerden çalıştıkları kentlere geri dönüyor.

Yerel hükümetler, kentlere dışardan gelen kişilere 14 gün boyunca kendilerini karantinaya almaları tavsiyesinde bulunurken, karantina durumu bazı bölgelerde yerel hükümetin tahsis ettiği otel ve benzeri binalarda da olabiliyor.

Covid-19’un insan vücudundaki kuluçka süresi, salgının ilk başlarında 14 gün olarak açıklanmıştı. Ancak Çin makamları bu kuluçka süresinin bazı hastalarda 27 güne kadar çıkabildiğini bildirmişti.

Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde 12 Aralık’ta ortaya çıkan Covid-19 salgını nedeniyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'in bu kentinde mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

Yeni tip Corona virüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'NDEN AÇIKLAMA Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Corona virüsün (Covid-19) pek çok ülkeye ulaştığını belirterek, "Pandemi tehdidi çok gerçek oldu" dedi.

Ghebreyesus, DSÖ'nün Cenevre'deki merkezinde düzenlediği basın toplantısında, henüz pandemik hastalık kategorisine alınmayan Covid-19'a ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"Hafta sonunda 110 ülkede 100 bin Covid-19 vaka sayısını geçtik" diyen Ghebreyesus, "Pek çok insanın ve ülkenin bu kadar çabuk etkilenmesi kesinlikle rahatsız edici bir durum. Corona virüs şimdi pek çok ülkeye ayak bastı. Pandemi tehdidi çok gerçek oldu" ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, Covid-19'un tarihte kontrol altına alınabilen ilk pandemi olabileceğine işaret ederek, "Şu ana kadar dünya genelinde bildirilen tüm vakaların yüzde 93'ü sadece dört ülkeden. Bu küresel düzeyde dengesiz bir salgın" değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca Ghebreyesus, virüse ilişkin ellerindeki en büyük avantajın, hükümetler, işletmeler, toplumlar, aileler ve bireylerin birlikte verdiği kararların salgının gidişatını etkileyebilmesi olduğunu kaydetti.

Covid-19 ile mücadelede, en temel unsurların her bir ülke için aynı olduğuna işaret eden Ghebreyesus, "Kararlı ve erken harekete geçerek Corona virüsü yavaşlatabileceğimizi ve enfeksiyonları önleyebileceğimizi unutmamamız gerekiyor" ifadesini kullandı.

BU SAVAŞI KAZANABİLİRİZ Ghebreyesus, ayrıca Covid-19 bulaşan insanların çoğunun iyileştiğini, Çin'de 80 bin kişide vaka tespit edildiğini ve bunların yüzde 70'inin iyileştiğine işaret etti.

Çin, İtalya, Japonya, Güney Kore ve ABD başta olmak üzere pek çok ülkede acil önlemlerin yürürlüğe girdiğini anımsatan Ghebreyesus, "DSÖ, 57 ülkeye kişisel koruyucu ekipman tedarik etti. 28 ülkeye daha sevkiyata hazırlanıyoruz 120 ülkeye de laboratuvar malzemeleri gönderdik" şeklinde konuştu.

Ghebreyesus, virüsün görüldüğü 110 ülkenin 79'unda toplam vaka sayısının 100'ün altında olduğuna dikkati çekerek, "Bu savaşı kazanabiliriz" dedi.