Corona virüsünün kuluçka dönemi 24 gün sürebilir (Corona virüsünde son durum)

Çin'de ortaya çıkan virüs salgınında can kaybı 910 oldu. Vaka sayısı 40 binin üzerine çıktı. İngiltere, İspanya ve Fransa'da görülen yeni vakalar Avrupa'yı telaşlandırdı. Avrupa Birliği sağlık bakanlarının, corona virüsü salgınını görüşmek için 13 Şubat'ta olağanüstü toplanacağı bildirildi. Bununla birlikte, Çin'de yapılan bir araştırma, yeni tip corona virüsünün kuluçka döneminin 24 gün sürebileceğini gösterdi.

Çin'de ortaya çıkan yeni corona virüste can kaybı 900'ü aştı.  Yeni corona virüsten ölenlerin sayısı 2002'de görülen SARS salgınındaki ölü sayısını geçti. 

SARS salgınında 8 bin vakada 800 can kaybı görülmüştü. Yeni tip corona ronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 40 bin 613'e ulaştı.

910 KİŞİ YAŞAMINI YİRİDİ

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan virüs, yaklaşık 30 ülke ve bölgeye yayıldı. Salgın nedeniyle 910 kişi yaşamını yitirdi. Can kayıplarının 908'i Çin ana karasında, biri Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde ve biri de Filipinler'de yaşandı. Çin ana karasında 40 bin 171, Hong Kong'da 36 ve Makao Özel İdare Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da ise 16 vaka görüldü.


Çin dışında corona virüsün görüldüğü ülkeler ve vaka sayıları ise şöyle: Japonya: 161, Singapur: 43, Tayland: 32, Güney Kore: 27, Malezya: 18, Avustralya: 14, Vietnam: 14, Almanya: 14, ABD: 12, Fransa: 11, Birleşik Arap Emirlikleri: 7, Kanada: 6, İngiltere: 3, İtalya: 3, Hindistan: 3, Filipinler: 3, Rusya: 2, Nepal: 1, Sri Lanka: 1, Kamboçya: 1, Belçika: 1, İspanya: 1, İsveç: 1, Finlandiya: 1.

Çin'de yapılan bir araştırma, yeni tip corona virüsünün (2019-nCoV) kuluçka döneminin 24 gün sürebileceğini gösterdi. Yerel basında çıkan haberlere göre, Çin'in önde gelen epidemiyologlarından Cong Nanşan ve ekibi, corona virüsü tespit edilen 1099 kişinin tıbbi kayıtlarını inceledi.
Hastaların sadece 13'ünün vahşi hayvanlarla temas ettiğini, yaklaşık üçte birinin ise salgının çıkış noktası olan Wuhan kentinde bulunduğunu ortaya koyan çalışmada, koronavirüsün kuluçka süresinin 24 güne kadar değiştiği görüldü. Ayrıntıları medRvix'te yayımlanan çalışmada, ortalama kuluçka süresinin de 3 gün olduğu tespit edildi. Başka bir araştırmada, bu süre 5 gün olarak belirlenmişti.
Uzmanlar, hastalardan yalnızca yüzde 43,8'inde ilk belirti olarak ateş görüldüğünü, yüzde 90'ının hastaneye kaldırılmalarının ardından ateşlendiğini, dörtte birinin altta yatan bir sağlık sorunu olduğunu bildirdi. Hastaneye kaldırılma sürecinde en yaygın komplikasyonun yüzde 79,1 ile zatürre, yüzde 3,37 ile akut solunum yetersizliği olduğu kaydedildi.

HONG KONG'UN EN ZENGİNİNDEN 18 MİLYON DOLAR BAĞIŞ

Hong Kong'un en zengin kişisi, yeni tip corona virüsü (2019-nCoV) salgınının merkezindeki Çin'in Wuhan kentine yardım için yaklaşık 18 milyon dolar bağışta bulundu.

TheStraitTimes'ın haberine göre, 91 yaşındaki iş adamı Li Ka Shing'in vakfının Vuhan için yaptığı 17,87 milyon dolar bağış, Çin Kızılhaçı aracılığıyla dağıtılacak. Vakfın, Hong Kong ve Vuhan'daki sağlık çalışanlarına yardım için malzeme sağladığı da belirtildi. Li Ka Shing'in 28,3 milyar dolar servete sahip olduğu ifade ediliyor.  Hong Kong'da şu ana kadar bir kişi salgın nedeniyle yaşamını yitirmişti.

AB SAĞLIK BAKANLARI OLAĞANÜSTÜ TOPLANACAK

Avrupa Birliği (AB) sağlık bakanlarının, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüs salgınını görüşmek için 13 Şubat'ta olağanüstü toplanacağı bildirildi.
AB Komisyonu Sözcüsü Stefan De Keersmaecker, sağlık bakanlarının corona virüsü salgınına ilişkin gelişmeleri ele alacağını ifade etti.
AB geçen hafta yeni tip corona virüsü  salgınının araştırılması için 10 milyon euro  hibe edeceğini açıklamıştı.
İngiltere, İspanya ve Fransa'da yeni vakalar ortaya çıktı.

İNGİLTERE'DE CORONA VİRÜSÜ İÇİN ÖNLEM

İngiltere, yeni tip corona virüsü "ciddi ve yakın bir tehdit" ilan ederken, ülkedeki vaka sayısı da 8'e çıktı. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında yeni tip corona virüsün halk sağlığına "ciddi ve yakın tehdit" oluşturduğu kaydedilerek, virüsün yayılmasını geciktirmek veya önlemek için yeni düzenlemeye gidildiği belirtildi.

Buna göre, corona virüs taşıyan kişiler zorla karantinaya alınabilecek ve halk sağlığına tehdit oluşturmaları durumunda istemeseler dahi tecrit edilebilecek. Ayrıca Çin'den tahliye edilen İngilizlerin gözlem altında tutulduğu 2 ayrı hastane, "tecrit tesisleri" olarak belirlenirken, salgının başladığı Wuhan kenti ve Hubey eyaleti de "enfekte bölge" ilan edildi. Öte yandan, ülkede 4 kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasıyla toplam vaka sayısı 8'e yükseldi
İngiltere ve İspanya'daki hastaların virüsü Fransa'da hasta bir kişiyle temasla aldığı belirtiliyor.

İspanya'daki hastanın İngiltere vatandaşı olduğu ifade edildi.

Fransa Alplerinde bir kayak merkezinde tatil yapan bir grup İngiliz’de virüse rastlandı. Yetkililer, bu kişilerle aynı yerde konaklayan herkese ulaşmak için harekete geçti.

Fransa, vatandaşlarına zorunlu olmadıkça Çin'e seyahet etmeyin uyarısında da bulundu.

Hong Kong'dan ise sevindirici haber geldi.

Çarşamba gününden beri Hong Kong Limanı'nda demirli büyük yolcu gemisine uygulanan karantina kaldırıldı.

Gemi, geçen ayki yolcuları arasında yer alan sekiz Çinli’de corona virüs görülmesi nedeniyle karantinaya alınmıştı. 

JAPONYA'DAKİ GEMİDE VAKA SAYISI 130'A YÜKSELDİ

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle Japonya'da karantinaya alınan yolcu gemisinde 60 vaka daha tespit edildi.

Kyodo'da yer alan habere göre, Yokohama Limanı’nda salı günü karantinaya alınan 3 bin 700 kişinin bulunduğu yolcu gemisinde corona virüsütespit edilen kişi sayısı 130'a çıktı.

Sağlık Bakanlığı'ndan bir yetkili, gemide 60 kişide daha corona virüsü teşhis edildiğini, gemideki herkese test yapılmasının planlandığını belirtti.

Japonya'nın başkenti Tokyo yakınındaki Yokohama Limanı'na yanaşan yolcu gemisi, daha önce gemide seyahat eden Hong Konglu bir yolcuda corona virüsüne rastlanmasının ardından geçen hafta karantinaya alınmıştı.

Yeni yılı ay takvimine göre kutlayan Çin'de salgın nedeniyle yeni yıl tatili uzatılmıştı. Uzatılmış tatilin de sonuna gelindi.

Salgın bölgesindeki okullar 1 Mart'ta açılacak.

Milyonlarca Çinli'nin işbaşı yapması bekleniyor.
Ancak yetkililer, işyerlerinden 10 gün daha işbaşı yapılmamasını istedi. Beyaz yakalılar evlerinden çalışacak.

TAYVAN, SINIR HATTINI GEÇEN ÇİN UÇAKLARINI UZAKLAŞTIRDI

Tayvan, Tayvan Boğazı'nda tarafları ayıran sınır hattını geçen Çin askeri uçaklarının bölgeden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Tayvan Savunma Bakanlığından (MND) yapılan açıklamada, H-6 tipi bombardıman uçağına eşlik eden Çin savaş uçaklarının dün ve bugün merkez hattını geçtiği ve adanın güney hava sahasına girdiği belirtildi.

Tayvan uçaklarının Çin uçaklarını bölgeden uzaklaştırdığı ifade edilen açıklamada, hava sahasındaki hareketliliğin yakından takip edildiği ifade edildi. Güney kıyıları yakınındaki uçuşların kaç uçakla yapıldığına dair bilgi paylaşılmadı.

Söz konusu uçuşların dün Tayvan ile Filipinler'i ayıran Bashi Kanalı üzerinde yapıldığı ve uzun mesafeli eğitim uçuşu olduğu kaydedildi.  Açıklamada, Tayvan'ın bu uçuşlara mühimmat yüklü F-16 uçaklarıyla cevap verdiği ve hava gözetim araçlarının seferber edildiği vurgulandı.

Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine Çan Kayşek (Chiang, Kai-shek) ve bazı hükümet üyeleri Tayvan'a yerleşip, 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmiş ancak "milliyetçi Çin" olarak da adlandırdıkları Tayvan'ın, Çin tarafından bağımsızlığı kabul edilmemişti.

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