'Corona'dan ilk köpek ölümü (Corona virüste son durum)
Corona virüs salgını tüm dünyada can almaya devam ediyor; ilk köpek ölümü haberi de geldi. İşte ölümcül virüs salgının da son gelişmeler...
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ntv.com.tr 18.03.2020 - 07:25
İLK KÖPEK ÖLÜMÜ
Corona virüs (Covid-19) nedeniyle ilk ölüm vakası Hong Kong’da gerçekleşti.
Ney York Post’un South China Morning Post’dan edindiği bilgilere dayandırdığı habere göre, bugüne kadar corona virüs salgını nedeniyle ilk köpek ölümü yaşandı. Aynı habere göre virüsün bulaştığı 17 yaşındaki Pomeranian cinsi köpek Hong Kong’da hayatını kaybetti.
Köpeğin 60 yaşındaki sahibi geçtiğimiz haftalarda corona virüse yakalanmış ve uygulanan tedavi sonrası virüsü yenmeyi başarmıştı.
ABD'DE ÖLÜ SAYISI 108
ABD'de virüs salgınına ilişkin verileri takip eden Johns Hopkins Üniversitesinin açıkladığı en son rakamlara göre, covid-19 vaka ve ölü sayısı artmaya devam ediyor.
Salı gecesi yapılan son güncellemeye göre ABD genelindeki CORONA VİRÜS kaynaklı ölü sayısı bir günde 20'den fazla artarak 108'e, vaka sayısı ise 6 bin 362'ye yükseldi.
Söz konusu ölümlerin 55'i virüsün ABD'de ilk görüldüğü eyalet olan Washington'dan rapor edilirken, New York'ta 13, Kaliforniya'da 12 ölüm haberi rapor edildi.
Pazartesi gününden itibaren ülke genelinde test kitlerinin daha yaygın olarak dağıtılmaya başlanmasıyla birlikte son iki günde vaka sayısının önemli ölçüde artması dikkati çekti.
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