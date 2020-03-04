Corona virüs hakkındaki efsaneler ve gerçekler

Bazı paylaşımlarda tüm vücuda susam yağı sürmenin veya alkol veya klor püskürtmenin virüsü öldüreceğini bilgisi var, ancak Bu bilgiler de yanlış.

Ağartıcı, % 75 etanol, perasetik asit ve kloroform da dahil olmak üzere yüzeylerdeki virüsü öldürebilecek bazı kimyasal dezenfektanlar vardır. Ancak virüs zaten vücudunuzdaysa, bu maddeleri cildinize veya burnunuzun altına koymak onları öldürmez - ve aslında sağlığınızı çok büyük bir riske atabilirsiniz.