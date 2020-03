Corona virüs hakkındaki efsaneler ve gerçekler

Efsane: Evde hazırlanan kürler corona virüsü tedavi edebilir veya önleyebilir

Gerçek: Sarımsak, su ya da C vitamini doğru oranlarda alındığında insan sağlığı için faydalıdır. Ancak, sosyal medyada bazı insanların inanmasına rağmen, sarımsak yemenin, her 15 dakikada bir su içmenin ya da C vitamini almanın insanları yeni corona virüsten koruyacağına dair kanıt yok. Aynı şey uçucu yağlar, kolloidal gümüş ve steroidler için de geçerlidir.