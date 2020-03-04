Corona virüs hakkındaki efsaneler ve gerçekler

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüs (COVID-19) şimdiye değin 65’i aşkın ülkede görüldü. Vaka sayısı 93 bini geçerken, 3 bin 200’ü aşkın kişi corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Diğer taraftan corona virüs ülkeleri eğitim, turizm, ekonomi ve sanayil alanlarında da etkiliyor. Pek çok ülkede artan vaka sayıları nedeniyle hastalar tedavi olmak için günlerce bekliyor. Durumun ciddiyeti gün geçtikçe artarken internetteki yalan haberlere itibar etmemek ve corona virüse ilişkin doğru bilgileri öğrenmek hayati önem taşıyor. “Maske takmak corona virüsten korur mu?”, “Corona virüs insan eliyle mi yapıldı?”, “Çocuklar corona virüse yakalanır mı?”, “Evimi ve iş yerimi corona virüsten nasıl korurum?”, “Corona virüsün tedavisi var mı?”, “Virüs ilkbaharda ortadan kalkacak mı?” gibi soruların yanıtını haberimizde bulacaksınız.

ntv.com.tr - AFP - Reuters 04.03.2020 - 12:34 | Son Güncelleme : 04.03.2020 - 13:01

Dünyaya hızla yayılan corona virüs salgınında vakalar arttıkça konuya ilişkin komplo teorileri, sahte haberler ve asılsız iddialar da internet ve sosyal medya aracılığıyla artmaya başlıyor. Etrafta dolaşan o kadar çok yanlış bilgi var ki, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bu duruma "infodemik"ismini verdi.  DSÖ, bu soruna bir nebze engel olabilmek için için  önceki günlerde ünlü sosyal paylaşım sitesi TikTok'a katıldı.

Corona virüsle ilgili mitler, hem internetin derinliklerinde hem de herkesin kolay ulaşabildiği sosyal medya ve forum sitelerinde de yer alıyor. Sosyal medya platformları artık güvenilir bilgileri yükseltmek ve insanları karıştırabilecek içeriği kaldırmak için adımlar atarken, yokuş yukarı bir savaşa giriyorlar. Diğer taraftan, bazı ülkelerde sansür ve hükümete olan güvensizlik, yanlış bilginin yayılması için uygun bir ortam yaratıyor.

İşte yeni corona virüs hakkındaki efsaneler ve gerçekler...

Efsane: Corona virüs insan eliyle yapıldı

Gerçek: İnternette okuduğunuz her şeye inanmayın

Corona virüs salgını yüksek riskli halk sağlığı krizine dönüştüğünde, virüsün bir biyolojik silah olarak yaratıldığı bu yüzden Çin, İran ve İtalya gibi ülkelerde ölüm ve sayısının fazla olduğuna dair bir teori yayıldı. Buna göre, virüs doğadan gelmedi, bunun yerine bir laboratuarda yaratıldı.
Doğrulanmamış sosyal medya hesaplarından kaynaklanan ve güvenilir bir kanıtla desteklenmeyen söylentiler, zaman geçtikçe daha da ayrıntılı hale geldi. Bu teorinin Çin dışındaki  popüler olan bir versiyonunda ise, bir Çin laboratuarının gizlice sızan bir biyo-silah üzerinde çalıştığını ileri sürdü. Çin sosyal medyasında milliyetçi gruplar bir başka virüsün ABD'de ortaya çıktığını ve bu sezon gripten öldüğü düşünülen birçok ABD’linin aslında COVID-19 tarafından öldüğününü ortaya attı.

Hem Çin hem de Batı'daki bilim insanları bu teorileri yaygın bir şekilde göz ardı ettiler, ancak bu onların yayılmasını engellemedi. Uzmanlar hala virüsün kaynağını bulmaya çalışıyorlar, ancak araştırmalar muhtemelen yarasalardan kaynaklandığını ve 2003 SARS salgınına neden olan kuzeni gibi insanlara bulaşmadan önce bir aracı konağa aktarıldığını gösteriyor.

Efsane: Evde hazırlanan kürler corona virüsü tedavi edebilir veya önleyebilir

Gerçek: Sarımsak, su ya da C vitamini doğru oranlarda alındığında insan sağlığı için faydalıdır. Ancak, sosyal medyada bazı insanların inanmasına rağmen, sarımsak yemenin, her 15 dakikada bir su içmenin ya da C vitamini almanın insanları yeni corona virüsten koruyacağına dair kanıt yok. Aynı şey uçucu yağlar, kolloidal gümüş ve steroidler için de geçerlidir.

Bazı paylaşımlarda tüm vücuda susam yağı sürmenin veya alkol veya klor püskürtmenin virüsü öldüreceğini bilgisi var, ancak Bu bilgiler de yanlış.

Ağartıcı, % 75 etanol, perasetik asit ve kloroform da dahil olmak üzere yüzeylerdeki virüsü öldürebilecek bazı kimyasal dezenfektanlar vardır. Ancak virüs zaten vücudunuzdaysa, bu maddeleri cildinize veya burnunuzun altına koymak onları öldürmez - ve aslında sağlığınızı çok büyük bir riske atabilirsiniz.  

YENİ CORONA VİRÜS İÇİN BİR TEDAVİ YÖNTEMİ YOK

Şu anda yeni corona virüs için kanıtlanmış  bir tedavi yöntemi yok. Uzmanlar araştırmalar sürerken aşının hazır hale gelmesinin bir yıldan fazla sürebileceğini açıkladı. 

Kendinizi şu anda korumanın en iyi yolu, her soğuk algınlığı ve grip mevsiminde  yapacağınızı yapmaktır. Enfekte olabilecek herkesten en az üç metre uzakta durun.

Ellerinizi en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkayın. Öksürürken veya hapşırırken ağzınızı ve burnunuzu kapatın. Ellerinizi yıkamadan gözünüze, ağzınıza ve burnunuza dokunmayın. 

Dokunduğunuz eşyaları ve yüzeyleri dezenfekte edin. Eğer soğuk algınlığından daha kötü hissediyorsanız ve yüksek ateşiniz varsa önleminizi erkenden almak için bir hastaneye başvurun. hissettiğiniz belirtileriniz varsa, erken tedavi isteyin.

Efsane: Virüsten korunmak için maske takmalısınız

Gerçek: Sağlıklı insanların yüz maskesi takmasına gerek yoktur

ABD’li Genel Cerrah Dr. Jerome Adams, yüz maskelerinin düzgün takılmadığında enfeksiyon riskini artırabileceği konusunda uyarıyor. Adams’a göre yüz maskeleri, corona virüsü taşıyıcısı kişiler tarafından başkalarının enfekte olmasını önlemek için giyilmelidir. Hastalık Önleme ve Koronma Merkezleri(CDC)'ne göre, gerçekten maske takması gereke kişiler sağlık çalışanları ve hasta insanlara bakımyapan kişilerdir. Sağlıklı insanların kendisini iyi hissetmesi için yüz ve solum masekleri satın alması, onlara ihtiyaç duyan kişiler için yeterli stok kalmamsına ve fahit fiyaş artışlarına neden olurken, sağlık çalışanlarını topluluklarıyla birlikte riske atıyor.

Efsane: Isı virüsü öldürebilir

Gerçek: DSÖ’ye göre, el kurutma makineleri corona virüsü öldüremez. Organizasyon ayrıca, UV lambalarının elleri veya vücudun diğer bölgelerini sterilize etmek için kullanılmaması gerektiğini çünkü yayılan radyasyonun  cildi tahriş edebilleceği konusunda uyarı yaptı. 

ABD Başkanı Donald Trump daha önce ısının virüsü öldürdüğünü ve bu nedenle mevcut salgının ilkbaharda biteceğini söylemişti. Ancak sağlık uzmanları bunu bilmenin bir yolu olmadığını söylüyor.

Efsane: Çocuklar corona virüse yakalanmaz

Gerçek: Herhangi bir yaştaki herkes yeni corona virüsü alabilir, ancak yaşlı insanlar ve önceden tıbbi bir geçmişi olan kişiler ciddi enfeksiyonlara karşı daha savunmasız görünmektedir.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne göre, corona virüs vakalarının  pek çoğu  yetişkinlerde meydana gelmiş olsa da, çocuklar da enfekte olmuştur.

Efsane: Corona virüse yakalanan insanlar ölecek

Gerçek: Corona virüs için ölüm oranı % 2 civarında ve uzmanlar tarafından ölüm oranın düşmesi bekleniyor.

Corona virüse yakalanan genellikle soğuk algınlığına benzer şekilde hafif ila orta derecede üst solunum yolu enfeksiyonu ile hastalanırlar. Semptomlar burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve birkaç gün sürebilen ateşi içerir. Çoğu zaman, semptomlar kendi kendine gider.
Hastalık ölümcül olabilir, ancak bu vakalar daha nadirdir.

Bağışıklık sistemi zayıf olan yaşlılar ve çok genç olanlar için, virüsün pnömoni veya bronşit gibi daha düşük ve çok daha ciddi bir solunum yolu hastalığına neden olma riski  vardır.
Binlerce insanın enfekte olduğu ve yetkililerin hala virüsü tutmakta zorlandığı göz önün alındığında,% 2'lik bir ölüm oranı bile endişe vericidir.

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