Coronavirüs neden İtalya'yı vurdu

Corona virüs salgınına ilişkin verilere bakıldığında İtalya’da her bir milyon insanın 521’i salgına yakalanmış durumda Çin’de ise bu sayı 56. Yani nüfus yoğunluğuyla karşılaştırıldığında İtalya’da salgının daha yaygın olduğu görülüyor.