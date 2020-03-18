Coronavirüs neden İtalya'yı vurdu

ntv.com.tr 18.03.2020 - 11:35
Çin’in Wuhan kentinde Aralık 2019’da tespit edilen SARS benzeri yeni tip corona virüs salgını dünya üzerinde günden güne derinleşen bir salgına dönüşmüş durumda. Salgın 162 ülke ve bölgeye yayılırken neredeyse 8 bin insanın ölmesine yol açtı.
Halihazırda tespit edilen vaka sayısı ise dünya genelinde 200 bine yaklaştı. Salgının merkezi olan Çinli yetkililerin açıklamaları ülkede Covid-19 salgınının kontrol altına alındığını gösteriyor.
Son verilere göre ülkede son 24 saatte tespit edilen yeni vaka sayısı 13 olurken, 11 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Öte yandan corona virüs Çin’de yavaşlarken dünyanın diğer bölgelerinde yayılmaya devam ediyor. Çin’in ardından salgının en etkili olduğu ülke ise İtalya.
Ülkenin kuzeyinde bir ay önce tespit corona virüs, İtalya’da çoğunluğu yaşlı 2 bin 500’den fazla insanın ölümüne neden oldu.
Corona virüs salgınına ilişkin verilere bakıldığında İtalya’da her bir milyon insanın 521’i salgına yakalanmış durumda Çin’de ise bu sayı 56. Yani nüfus yoğunluğuyla karşılaştırıldığında İtalya’da salgının daha yaygın olduğu görülüyor.
Salgının yayılmasını engellemek için hükümet yetkilileri 9 Mart tarihinde ülke genelinde karantina uygulamasına başladı. Böylece 60 milyon insanın yaşadığı İtalya tamamen karantina uygulayan ilk Avrupa ülkesi oldu.
Solunum yollarını etkileyen ve nefes darlığına neden olan corona virüste şimdiye kadar elde edilen verilere göre en riskli grup 60 ve üzerindeki yaşlı nüfus. Ülkenin yaş ortalaması 47.3, 65 yaş ve üzeri nüfus toplumun yüzde 23’ünü oluşturuyor.
İtalyan Ulusal Sağlık Enstitüsüne göre ülkede corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin yaş ortalaması 81.
Tabi dünyanın en yaşlı ülkesi Japonya salgın hem İtalya’da olduğu kadar yaygın değil hem ölüm oranı ülkeye göre daha düşük.
Dünya Sağlık Örgütü’nün açıklamalarına göre bunun nedeni Tokyo yönetiminin hızlı bir şekilde geniş çaplı testlere ve sıkı seyahat kontrollerine başladığını belirtiliyor.
Öte yandan Avrupa ve ABD’de yaşlılar için bakımevi uygulaması yaygınken İtalya’nın bu konuda da farklılaştığı belirtiliyor.
Araştırmalara göre İtalya’da yaşlı nüfusun çoğunluğu ailesiyle yaşıyor. Bu insanların bakımları yakın çevresi tarafından sağlanıyor.
Salgının etki altına aldığı Lombardy bölgesinde ülkesin geri kalanı gibi gençlerin, büyükleriyle beraber yaşadığı belirtiliyor. Bu etkileşim nedeniyle dışarıdaki hayata karışan genç nüfusun corona virüsün sessizce bölgede yayılmasına katkı sağladığı düşünülüyor.
İtalya’da sağlık harcamalarına ayrılan para bütçenin yüzde 6,8’ini oluşturuyor. Bu oranın Avrupa’daki diğer ülkelerin altında olduğu belirtiliyor.
Time dergisine konuşan Lombardy bölgesinde yaşlılara yönelik bir sağlık birimde çalışan Lorenzo Casani, “Düzenli olarak yapılan kesintiler şimdiki asıl problem. Hazır değildik, insanlara bakacak yeterince doktorumuz yoktu ve bir pandemi için oluşturulmuş organize bir planımız yoktu” ifadelerini kullandı.