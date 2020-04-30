'Corona'yı yenenlerin sayısı 1 milyonu geçti

ntv.com.tr 30.04.2020 - 06:44 | Son Güncelleme : 30.04.2020 - 07:06
Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre (TSİ 06.30), dünyada virüs bulaşan 1 milyon 355 kişi hastalığı atlatmayı başardı.
(İşte dünyada corona virüse karşı verdiği mücadeleyi kazanıp, hastanelerden taburcu olanların o anları... Fotoğraf Brezilya'dan)
En fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla ABD (147 bin 411), İspanya (132 bin 929), Almanya (120 bin 400), Çin (77 bin 610), İran (73 bin 791), İtalya (71 bin 252) ve Fransa (48 bin 228) oldu.
Çin'de ortaya çıkan salgın 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.
Dünya genelinde vaka sayısı 3 milyon 220 bin 268'e ulaşırken, virüs nedeniyle 228 bin 224 kişi hayatını kaybetti.