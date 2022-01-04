Covid-19 ABD'de yüzlerce geyiği enfekte etti: Bilim insanlarından yeni varyant uyarısı

Kuchipudi, "Bu, o sırada insanlarda enfeksiyonun zirvesinde rapor edilenden daha fazla pozitif sonu anlamına geliyor. Covid-19 için pozitif geyik sayısı, Nisan ile Aralık 2020 arasındaki dönemde arttı ve en büyük artışlar geçen yıl geyik avı sezonunun zirvesine denk geldi” diye konuştu.