Covid-19 aşıları geçen yıl ABD’de yaklaşık 250 bin insanın hayatını kurtardı

ABD'li ve Kanadalı bilim insanları tarafından yapılan ortak bir çalışma, Covid-19 aşılarının geçen yılın ilk yarısında ABD'deki yaklaşık 250 bin ölümü ve 1,2 milyon hastaneye yatışı önlendiğini gösterdi. Uzmanlar, bu durumun aşılanmanın önemini kanıtladığını belirterek, hızla yayılan Omicron varyantına karşı insanlara aşı yaptırma çağrısında bulundu.

Haberler - ntv.com.tr - Reuters 12.01.2022 - 10:49 | Son Güncelleme : 12.01.2022 - 10:55

Covid-19 aşıları geçen yıl ABD’de yaklaşık 250 bin insanın hayatını kurtardı - 1

HASTANEYE YATIŞLAR VE ÖLÜMLER YARI YARIYA AZALDI

Yeni bir araştırma, ABD’deki Covid-19’a karşı yürütülen aşı kampanyalarının 2021'in ilk altı ayında hastaneye yatışları ve ölümleri neredeyse yarı yarıya azalttığını gösterdi.

Covid-19 aşıları geçen yıl ABD’de yaklaşık 250 bin insanın hayatını kurtardı - 2

JAMA Network Open dergisinde yayınlanan çalışmaya göre aşılar bu süreçte yaklaşık 241 bin hayat kurtardı ve 1,2 milyon kişinin hastaneye yatmasını önledi. Ancak,  2021 yılının ikinci yarısında aşıların etkinliği azaldı. Çünkü insanlar aşı olmaya bıraktı.  

Covid-19 aşıları geçen yıl ABD’de yaklaşık 250 bin insanın hayatını kurtardı - 3

The Commonwealth Fund'da politika ve araştırmadan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Dr. Eric C. Schneider, “İlkbaharın sonlarında ve yaz aylarında aşı alımı dengelendi. Aşılanan daha fazla insan olsaydı, daha da büyük bir etki yaratabilirdik” diye konuştu.

Schneider, bugüne kadar Covid-19 nedeniyle ABD'de 835 binden fazla insanın öldürdüğünü, daha fazla insan aşılanırsa daha fazla insanın hayatının kurtulabileleceğini vurguladı. 

Covid-19 aşıları geçen yıl ABD’de yaklaşık 250 bin insanın hayatını kurtardı - 4

Bununla birlikte, aşılar, corona virüsün orta derecede bulaşıcı bir formu olan ve ilk olarak İngiltere’de tespit edilen ve ABD'de geçen Nisan ayında zirveye ulaşan Alfa varyantının etkisini azalttı.

Covid-19 aşıları geçen yıl ABD’de yaklaşık 250 bin insanın hayatını kurtardı - 5

14 MİLYONDAN FAZLA YENİ COVİD-19 VAKASI ÖNLENDİ

Bunların yanı sıra, Yale Üniversitesi, Maryland Üniversitesi, Kanada'daki York Üniversitesi ve The Commonwealth Fund'dan araştırmacılara göre, aşılar, 2020 Aralık ortasından Haziran 2021'in sonuna kadar 14 milyondan fazla Covid-19 vakasını önledi. 

Covid-19 aşıları geçen yıl ABD’de yaklaşık 250 bin insanın hayatını kurtardı - 6

Massachusetts General Hospital'da dahiliye doktoru olan Dr. Sudhakar Venkata Nuti, yeni çalışmanın sağlık yetkililerinin Covid-19  karşı aşılamanın önemi hakkında söylediklerini doğruladığını belirterek, “Halka verdiğimiz mesaj, aşıların hastalanmanızı ve ölmenizi önlemede yardımcı olacağı yönündeydi. Geriye dönüp baktığımızda söylediklerimiz doğruydu ve hayat kurtardık. Yeni bir Covid-19 dalgasını önledik. Aşılar olmasaydı, bu avantajlara sahip olmayacaktık” dedi.

Covid-19 aşıları geçen yıl ABD’de yaklaşık 250 bin insanın hayatını kurtardı - 7

ABD NÜFUSUNUN YÜZDE 62,5'İ TAM OLARAK AŞILANDI

Diğer taraftan, ABD'de 5 yaş ve üstü yaklaşık 208 milyon kişi (nüfusun yüzde 62,5’i)  iki doz mRNA aşısı (Moderna ve Pfizer/BioNTech)  veya bir doz Johnson & Johnson aşısı ile tam olarak aşılandı ve 75 milyondan fazla kişiye üçüncü doz uygulandı. 

Covid-19 aşıları geçen yıl ABD’de yaklaşık 250 bin insanın hayatını kurtardı - 8

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre, uygun Amerikalıların yüzde 74'ünden fazlası en az bir doz Covid-19  aşısı oldu.

Covid-19 aşıları geçen yıl ABD’de yaklaşık 250 bin insanın hayatını kurtardı - 9

Nuti, çalışmanın  2021'in ilk yarısına odaklanmış olmasına rağmen, aşılamanın, özellikle şu anda ABD'de baskın olan aşırı derecede bulaşıcı Omicron varyantı karşısında önemini koruduğunu söyledi:

Covid-19 aşıları geçen yıl ABD’de yaklaşık 250 bin insanın hayatını kurtardı - 10

"Omicron nedeniyle Covid-19’a  maruz kalma olasılığınız her zamankinden daha yüksek. Kendinizin ve sevdiklerinizin gerçekten hastalanmasını önlemek için yapabileceğiniz en iyi şey, aşı yaptırmak olacaktır” dedi.

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