Covid-19 aşıları geçen yıl ABD’de yaklaşık 250 bin insanın hayatını kurtardı

Haberler - ntv.com.tr - Reuters 12.01.2022 - 10:49 | Son Güncelleme : 12.01.2022 - 10:55
Yeni bir araştırma, ABD’deki Covid-19’a karşı yürütülen aşı kampanyalarının 2021'in ilk altı ayında hastaneye yatışları ve ölümleri neredeyse yarı yarıya azalttığını gösterdi.
JAMA Network Open dergisinde yayınlanan çalışmaya göre aşılar bu süreçte yaklaşık 241 bin hayat kurtardı ve 1,2 milyon kişinin hastaneye yatmasını önledi. Ancak, 2021 yılının ikinci yarısında aşıların etkinliği azaldı. Çünkü insanlar aşı olmaya bıraktı.
The Commonwealth Fund'da politika ve araştırmadan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Dr. Eric C. Schneider, “İlkbaharın sonlarında ve yaz aylarında aşı alımı dengelendi. Aşılanan daha fazla insan olsaydı, daha da büyük bir etki yaratabilirdik” diye konuştu.
Schneider, bugüne kadar Covid-19 nedeniyle ABD'de 835 binden fazla insanın öldürdüğünü, daha fazla insan aşılanırsa daha fazla insanın hayatının kurtulabileleceğini vurguladı.
Bununla birlikte, aşılar, corona virüsün orta derecede bulaşıcı bir formu olan ve ilk olarak İngiltere’de tespit edilen ve ABD'de geçen Nisan ayında zirveye ulaşan Alfa varyantının etkisini azalttı.
Bunların yanı sıra, Yale Üniversitesi, Maryland Üniversitesi, Kanada'daki York Üniversitesi ve The Commonwealth Fund'dan araştırmacılara göre, aşılar, 2020 Aralık ortasından Haziran 2021'in sonuna kadar 14 milyondan fazla Covid-19 vakasını önledi.
Massachusetts General Hospital'da dahiliye doktoru olan Dr. Sudhakar Venkata Nuti, yeni çalışmanın sağlık yetkililerinin Covid-19 karşı aşılamanın önemi hakkında söylediklerini doğruladığını belirterek, “Halka verdiğimiz mesaj, aşıların hastalanmanızı ve ölmenizi önlemede yardımcı olacağı yönündeydi. Geriye dönüp baktığımızda söylediklerimiz doğruydu ve hayat kurtardık. Yeni bir Covid-19 dalgasını önledik. Aşılar olmasaydı, bu avantajlara sahip olmayacaktık” dedi.
Diğer taraftan, ABD'de 5 yaş ve üstü yaklaşık 208 milyon kişi (nüfusun yüzde 62,5’i) iki doz mRNA aşısı (Moderna ve Pfizer/BioNTech) veya bir doz Johnson & Johnson aşısı ile tam olarak aşılandı ve 75 milyondan fazla kişiye üçüncü doz uygulandı.
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre, uygun Amerikalıların yüzde 74'ünden fazlası en az bir doz Covid-19 aşısı oldu.
Nuti, çalışmanın 2021'in ilk yarısına odaklanmış olmasına rağmen, aşılamanın, özellikle şu anda ABD'de baskın olan aşırı derecede bulaşıcı Omicron varyantı karşısında önemini koruduğunu söyledi:
"Omicron nedeniyle Covid-19’a maruz kalma olasılığınız her zamankinden daha yüksek. Kendinizin ve sevdiklerinizin gerçekten hastalanmasını önlemek için yapabileceğiniz en iyi şey, aşı yaptırmak olacaktır” dedi.