Covid-19 aşıları geçen yıl ABD’de yaklaşık 250 bin insanın hayatını kurtardı

The Commonwealth Fund'da politika ve araştırmadan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Dr. Eric C. Schneider, “İlkbaharın sonlarında ve yaz aylarında aşı alımı dengelendi. Aşılanan daha fazla insan olsaydı, daha da büyük bir etki yaratabilirdik” diye konuştu.

Schneider, bugüne kadar Covid-19 nedeniyle ABD'de 835 binden fazla insanın öldürdüğünü, daha fazla insan aşılanırsa daha fazla insanın hayatının kurtulabileleceğini vurguladı.