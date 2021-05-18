Covid-19 aşılarının adeletsiz dağılımının kurbanı: Venezuela’yı tamamen aşılamak 10 yıl sürebilir

Diğer taraftan, López-Loyo, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun mağazalara girmenin ve dolaşmanın daha kolay olduğu "esnek" haftalar ile "radikal" haftalar arasında değişen karantina planına atıfta bulunarak, "Hiçbir karantina gevşetme veya kısıtlama sistemi mükemmel değildir" diyerek, aşılamanın pandemiyi kontrol etmenin en iyi yolu olduğunu vurguladı.





López-Loyo, "Sahip olduğumuz bu aşılama hızında, eğer etkili bir aşı dağıtımı yoksa tüm nüfusun aşılanması 10 yıla kadar sürebilir" dedi.