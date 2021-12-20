Covid-19 aşılarının geliştirilmesinde kullanılan at nalı yengeçleri yok olma tehlikesi ile karşı karşıya

AMERİKAN LABORATUVARLARI HALA KULLANMAYA DEVAM EDİYOR

California merkezli bir vahşi yaşamı koruma grubu olan Revive and Restore'un kurucu ortağı Ryan Phelan, Avrupa ve Asya'daki ilaç şirketlerinin, Limulus polyphemus'un sentetik bir kopyasını kullanmaya geçtiğini, ancak birçok Amerikan firması hala laboratuvarlarda at nalı yengeçleri kullanmayı sürdürdüğünü belirtti.

Phelan şunları söyledi:

"ABD'de, 2013-2017 yılları arasında yılda 525 bin at nalı yengeci yakalandı. Atlantik Devletleri Deniz Balıkçılık Komisyonu, kanamaya bağlı ölümlerin ortalama yüzde 15 (yüzde 4 ila yüzde 30) olduğunu tahmin ediyor ve bu da yaklaşık 78 bin 750 at nalı yengecinin ölmesi demek.”