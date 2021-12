Covid-19 aşılarının geliştirilmesinde kullanılan at nalı yengeçleri yok olma tehlikesi ile karşı karşıya

LİTRESİ 15 BİN DOLAR

Diğer taraftan, Atlantik Deniz Balıkçılık Komisyonu a 2019'da ABD laboratuvarlarının 640 bin at nalı yengecinden kan çıkardığını bildirdi. The Verge'e göre, at nalı yengeci kanı 500 milyar dolarlık bir endüstri haline geldi. Buna göre, hayvanların kanı litre başına 15 bin dolar getiriyor. Hala eski uygulamaya bağlı kalan bir Güney Carolina laboratuvarı olan Charles River’ın piyasa değerinin ise bu nedenle yaklaşık 13 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.