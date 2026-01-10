Covid-19 aşısı kanser mi yapıyor? Araştırmayı yayınlayan siteye siber saldırı iddiası

İtalya ve Güney Kore'de 8 milyondan fazla kişinin katıldığı geniş ölçekli araştırmalar, aşılanan bireylerde tiroid, kolon, akciğer, meme ve prostat kanseri görülme oranlarının daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Ancak bulgular yaş, cinsiyet, aşı türü ve doza göre değişiklik gösteriyor.

Bilim insanları, yine de Covid-19 aşısı veya enfeksiyonunun kanserle bağlantılı olup olmadığına dair daha titiz ve mekanik araştırmalara ihtiyaç duyulduğunun altın çiziyor.