Covid-19 aşısı kanser mi yapıyor? Araştırmayı yayınlayan siteye siber saldırı iddiası
10.01.2026 09:49
Öznur Doğan
Covid-19 aşısı ile kanser riski arasındaki bağlantıyı inceleyen geniş çaplı bir araştırma, bu ayın başlarında okuyucuyla buluştu. Ancak çalışmayı kamuoyuna sunan derginin siber saldırıya uğradığı iddia edildi.
3 Ocak'ta Oncotarget dergisinde yayınlanan analiz, Tufts Üniversitesi ile Brown Üniversitesi işbirliği ile yapıldı. Daha önce yayınlanmış 69 çalışma ve vaka raporunun analiz edildiği incelemede, Covid-aşısı yapıldıktan birkaç hafta sonra kanser riskinin arttığı 333 vaka gözlemlendi.
Araştırmada ABD, Japonya, Çin, İtalya, İspanya ve Güney Kore'nin de içerisinde bulunduğu 27 ülkenin raporları yer aldı.
Bilim insanları, Covid-10 aşısı ile kanser arasında doğrudan bir nedensel bağlantı kurmadıklarını ifade etti. Ancak çalışma yayınlandıktan birkaç gün sonra Oncotarget'in web sitesine erişim zorlaştı. Siber saldırıya uğradığı ifade edilen dergi, çevrimiçi operasyonlarında aksaklıklar olduğunu belirterek durumu FBI'ya bildirdi.
Dr. Wafik El-Deiry, X'te yaptığı bir paylaşımda sansürün ABD'de hala devam ettiğini yazdı. Deiry, ''Basına uygulanan sansür; Covid enfeksiyonu, Covid aşıları ve kanser belirtileri hakkında yayınlanan önemli verilerin bilim camiasına ve ötesine ulaşmasını engelliyor” ifadelerini kullandı.
Dergi yetkilileri, basın mensuplarına yaptıkları açıklamada doğrudan herhangi bir grubu suçlamadı ancak saldırının anonim araştırma inceleme grubu PubPeer ile bağlantılı olabileceğini öne sürdü.
PubPeer ise iddiaları yalanladı.
PubPeer, 2012 yılında kurulan ve kullanıcıların bilimsel araştırmaları yayınlandıktan sonra tartışmasına olanak sağlayan bir web sitesi olarak öne çıkıyor.
Makalede, Covid aşısı uygulanmadan önce yavaş seyreden bazı kanser türlerinin, aşı sonrasında beklenmedik şekilde hızla ilerlediğine dair gözlemler yer aldı. Ayrıca aşının, normalde vücutta sessiz halde bulunan ve kanser gelişimiyle ilişkilendirilen insan herpes virüsü 8 (HHV-8) gibi bazı virüsleri yeniden aktif hale getirmiş olabileceğine işaret eden vakalar da rapor edildi.
İtalya ve Güney Kore'de 8 milyondan fazla kişinin katıldığı geniş ölçekli araştırmalar, aşılanan bireylerde tiroid, kolon, akciğer, meme ve prostat kanseri görülme oranlarının daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Ancak bulgular yaş, cinsiyet, aşı türü ve doza göre değişiklik gösteriyor.
Bilim insanları, yine de Covid-19 aşısı veya enfeksiyonunun kanserle bağlantılı olup olmadığına dair daha titiz ve mekanik araştırmalara ihtiyaç duyulduğunun altın çiziyor.