"Covid-19 bilinenden dört kat daha az öldürüyor"

ntv.com.tr - AFP - Reuters 11.06.2020 - 13:18 | Son Güncelleme : 11.06.2020 - 13:31
ABD’de yer alan Stanford Üniversitesi’nin araştırmasının sonuçlarına göre yeni tip corona virüsün (Covid-19) ölüm oranı sanılandan dört kat daha düşük olabilir.
Kaç kişinin gerçekten enfekte olduğuna dair çok daha net bir tablo çizen dünya genelinde yapılan antikor sürveyans çalışmalarının değerlendirdiklerini açıklayan araştırmacılar, pandeminin ölüm oranının yüzde 0,25 olduğunu, yani enfekte olan her 400 kişiden birinin öldüğünü aktardı.
Daha önce Imperial College of London ve Oxford ünversitesi gibi kuruluşlardan yapılan birçok çalışmada corona virüsün ölüm oranın yüzde 1 olduğu aktarılmıştı.
Yeni tahmin, dünya çapında gerçekleştirilen 23 farklı test anketinden elde edilen rakamlara dayanıyor; buna gerçek ölüm oranı ülkeler arasında yüzde 0,02'den yüzde 0,86'ya kadar değişiyor.
Çalışma Stanford Üniversitesi'nde bir epidemiyolog olan Dr. John Ioannadis tarafından yönetildi. Ioannadis, bir salgının gerçek boyutunu keşfetmenin en iyi yolu olarak kabul edilen antikor çalışmalarını, enfeksiyon-ölüm oranını belirlemek için kullandı.
Analiz edilen örneklerde antikor yoğunluğu ülkelere göre değişkenlik gösteriyor. Brezilya’nın bir eyaletinde hastaların yüzde 0,1’inin antikorlara sahip olduğu New York’un Brooklyn ilçesinde ise bunun yüzde 47’ye kadar çıktığı belirtildi.
Çalışmada, en düşük ölüm oranı yüzde 0,02 ile Japonya’nın Kobe kentinde kaydedildi. (Tahmini 41 bin vaka içinde 10 ölüm) En yüksek ölüm oranını ise 0, 86 ile İtalya’nın Milano kenti sahip. (Tahmini 170 bin vaka içinde bin 459 ölüm).