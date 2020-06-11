"Covid-19 bilinenden dört kat daha az öldürüyor"

"ENFEKTE OLAN HER 400 KİŞİDEN 1'İ ÖLÜYOR"

Kaç kişinin gerçekten enfekte olduğuna dair çok daha net bir tablo çizen dünya genelinde yapılan antikor sürveyans çalışmalarının değerlendirdiklerini açıklayan araştırmacılar, pandeminin ölüm oranının yüzde 0,25 olduğunu, yani enfekte olan her 400 kişiden birinin öldüğünü aktardı.