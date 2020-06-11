"Covid-19 bilinenden dört kat daha az öldürüyor"

Stanford Üniversitesi araştırmacıları yeni tip corona virüsün ülkelerdeki ölüm oranını analiz etti. Buna göre corona virüsün ölüm oranı ülke nüfuslarının özelliklerine göre değişilik gösterse de dünya ortalaması yüzde 0,25 olarak hesaplandı. Daha önce yapılan araştırmalarda corona virüsün ölüm oranı yüzde 1 olarak hesaplanmıştı.

ntv.com.tr - AFP - Reuters 11.06.2020 - 13:18 | Son Güncelleme : 11.06.2020 - 13:31

"Covid-19 bilinenden dört kat daha az öldürüyor" - 1

ABD’de yer alan Stanford Üniversitesi’nin araştırmasının sonuçlarına göre yeni tip corona virüsün (Covid-19) ölüm oranı sanılandan dört kat daha düşük olabilir.

"Covid-19 bilinenden dört kat daha az öldürüyor" - 2

"ENFEKTE OLAN HER 400 KİŞİDEN 1'İ ÖLÜYOR"

Kaç kişinin gerçekten enfekte olduğuna dair çok daha net bir tablo çizen dünya genelinde yapılan antikor sürveyans çalışmalarının değerlendirdiklerini açıklayan araştırmacılar, pandeminin  ölüm oranının yüzde 0,25 olduğunu, yani enfekte olan her 400 kişiden birinin öldüğünü aktardı.

"Covid-19 bilinenden dört kat daha az öldürüyor" - 3

ÖLÜM ORANI DAHA ÖNCE YÜZDE 1 OLARAK AÇIKLANMIŞTI

Daha önce Imperial College of London ve Oxford ünversitesi gibi kuruluşlardan yapılan birçok çalışmada corona virüsün ölüm oranın yüzde 1 olduğu aktarılmıştı.

"Covid-19 bilinenden dört kat daha az öldürüyor" - 4

Yeni tahmin, dünya çapında gerçekleştirilen 23 farklı test anketinden elde edilen rakamlara dayanıyor; buna gerçek  ölüm oranı ülkeler arasında  yüzde 0,02'den yüzde 0,86'ya kadar değişiyor.

"Covid-19 bilinenden dört kat daha az öldürüyor" - 5

ANTİKOR TESTLERİ BAZ ALINDI

Çalışma Stanford Üniversitesi'nde bir epidemiyolog olan  Dr. John Ioannadis tarafından yönetildi. Ioannadis, bir salgının gerçek boyutunu keşfetmenin en iyi yolu olarak kabul edilen antikor çalışmalarını, enfeksiyon-ölüm oranını belirlemek için kullandı.

"Covid-19 bilinenden dört kat daha az öldürüyor" - 6

Analiz edilen örneklerde antikor yoğunluğu ülkelere göre değişkenlik gösteriyor. Brezilya’nın bir  eyaletinde hastaların yüzde 0,1’inin antikorlara sahip olduğu  New York’un Brooklyn ilçesinde ise bunun yüzde 47’ye kadar çıktığı belirtildi.

"Covid-19 bilinenden dört kat daha az öldürüyor" - 7

EN DÜŞÜK ÖLÜM ORANI JAPONYA'DA, EN YÜKSEK ÖLÜM ORANI İTALYA'DA

Çalışmada, en düşük ölüm oranı yüzde 0,02 ile Japonya’nın Kobe kentinde kaydedildi. (Tahmini 41 bin vaka içinde 10 ölüm) En yüksek ölüm oranını ise 0, 86 ile İtalya’nın Milano kenti sahip. (Tahmini 170 bin vaka içinde bin 459 ölüm).

 

"Covid-19 bilinenden dört kat daha az öldürüyor" - 8
Öte yandan, dünya genelinde şu anda yeni tip corona virüs nedeniyle 419 bin aşkın ölüm gerçekleşirken vaka sayısı 7 milyon 500 bine yaklaştı.

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