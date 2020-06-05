Covid-19 insanlığın doğaya verdiği zararın yansıması: Salgınlara dair beş doğa gerçeği

ntv.com.tr 04.06.2020 - 20:56 | Son Güncelleme : 05.06.2020 - 09:34
İnsanlardaki bulaşıcı hastalıkların yaklaşık yüzde 75'inin zoonatik olduğunu ve bir başka bir deyişle hayvanlar aracıyla ortaya çıktığını biliyor muydunuz?
DOĞAL HAYATIN TALAN EDİLMESİ VİRÜSLERİN HAYVANLARDAN İNSANLARA GEÇİŞİNE NEDEN OLDU
Son 50 yılda ortaya çıkan Ebola, kuş gribi, Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS), Nipah virüsü, Rift Vadisi ateşi, Ani Akut Solunum Sendromu (SARS), Batı Nil virüsü, Zika virüsü, AIDS ve şimdi yeni tip corona virüs (Covid-19)...
Hepsi endüstrileşme, kaçak avlanma, hava kirliği habitat yıkımı, iklim değişikliği ve küresel ısınma gibi insan faaliyetlerinin doğaya zararın bir sonucu olarak hayvanlardan insanlara bulaştı.
Yani tüm bu felaketlerin sorumlusu insanlığın ta kendisi...
Birleşmiş Milletler Çevre Programında (UNEP) çalışan bilim insanları ve uzmanlar, corona virüs hakkında en son bilimsel gerçekleri ve yaban hayatının tahribatıyla arasındaki ilişkiyi inceledi.
İşte salgın hastalıklar ve doğa ile ilgili 5 gerçek;
2. Corona virüs salgınların ortaya çıkmasının itici gücü, insan faaliyetleri nedeniyle çevrede meydana gelen değişimlerden kaynaklanıyor. Bunlar arasında, ormanların yok edilmesi, endüstrileşme, insan nüfusunun hızlı artışı, karbon emisyonlarının yükselişi ve iklim değişikliği gibi faktörler yar alıyor.
Bununla birlikte, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 2050 yılına kadar dünya nüfusunun 9,6 milyara ulaşması durumunda, yaşam ve tüketim alışkanlıklarının sürdürülmesi için üç gezegene ihtiyaç olacağını açıkladı.
5. Bir sonraki salgının nereden geleceğini veya ne zaman olacağını tahmin etmek imkansız. Artan kanıtlar, salgınların veya salgın hastalıkların iklim değişmeye devam ettikçe daha sık olabileceğini gösteriyor.
Araştırmacılar, Paris İkilm Anlaşmasında ortaya konulan karbondioksit salınımı hedefinin altına düşülmediğinde küresel sıcaklığın 2100 yılına kadar 4 derece artacağını öngörüyor.
Küresel çapta uygulanan corona virüs karantinaları nedeniyle dünyada hava kirliğinin azalması, karbon emisyonlarının düşmesi ve vahşi hayvanların geri dönmesi, doğaya en büyük zararın insan faaliyetlerinin verdiğinin canlı kanıtlarını oluşturuyor.
Önceki çalışmalarda, Covid-19 nedeniyle endüstriyel faaliyetlerin durmasıyla nedeniyle karbondioksit salınımda bu yıl yüzde 5 ile yüzde 8 arasında tarihi bir düşüş beklendiği açıklanmıştı .
Yeni tip corona virüs pandemisi insanları eve hapsederken doğayı özgür bıraktı, fakat bu durum çok kısa sürdü. Ülkelerin normalleşme sürecine girmesiyle fabrikalar açıldı, trafik eskisi gibi yoğunlaştı ve birlikte pek çok ülkede hava kirliliği ve karbon emisyonları önceki seviyesine döndü.
HAVA KİRLİĞİ SEVİYELERİ KARANTİNANIN SONA ERMESİNİN ARDINDAN TEKRAR YÜKSELDİ
Bununla birlikte, doğa hala krizde; biyolojik çeşitlilik ve habitat kaybı, küresel ısınma ve toksik kirlilik nedeniyle tehdit altında bulunuyor.