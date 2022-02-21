Covid yağmur oldu! Yüzlerce ölümün nedeni

Nanjing Enformasyon ve Teknoloji Bilimi Üniversitesi'nden baş yazar Prof. Dr. Yang Yang, "Aerosolün azalması nedeniyle karada ısınma vardı, aynı zamanda sera gazlarındaki azalma nedeniyle okyanusta soğuma vardı, bu da yaz aylarında kara/deniz sıcaklık farkını yoğunlaştırdı. Bu da Güney Çin/Filipinler denizi üzerindeki deniz seviyesi basıncını artırdı ve doğu Çin'e nemli hava getiren rüzgarları yoğunlaştırdı ve ardından yoğun yağış gördü” dedi.