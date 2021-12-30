Covid-19 kısıtlamalarını ihlal edenlere utanç yürüyüşü yaptırıldı

Ancak, devlet tarafından işletilen diğer bir yayın organı olan Guangxi Daily, disiplin cezasının sınırla ilgili suçları caydırdığını ve salgın önleme ve kontrole uyumu teşvik ettiğini yazdı. Sınır bölgesindeki mevcut Covid-19 durumunu "ciddi ve karmaşık" olarak nitelendirdi.