Covid-19 kısıtlamalarını ihlal edenlere utanç yürüyüşü yaptırıldı

Çin'deki polis, 4 kişiyi halka açık bir şekilde utandırmak için sokaklarda geçit töreni yaptı. Dört adam, Covid-19 nedeniyle kapanan Çin sınırlarının ötesine insan götürmekle suçlandı. Ancak söz konusu durum devlete ait medya da dahil olmak üzere çok sayıda tepki çekti. Beijing News, "söz konusu eylem hukukun üstünlüğünü ciddi şekilde ihlal ediyor ve bir daha olmasına izin verilemez" yorumu yaparken, sosyal medya kullanıcıları olayı "rezalet" olarak niteledi.

Haberler - ntv.com.tr - AP - AFP 30.12.2021 - 12:11 | Son Güncelleme : 30.12.2021 - 12:28

Covid-19 kısıtlamalarını ihlal edenlere utanç yürüyüşü yaptırıldı - 1

’de ülkenin Guangxi eyaletindeki Jingxi şehrinin sokaklarında utanç yürüyüşü yapıldı. 28 Aralık'ta meydana gelen olayın basına yansıyan fotoğraf ve videolarında, tehlikeli madde giysisi ve yüz siperi giymiş dört kişinin polis tarafından şehrin bir bölgesinde yürütüldüğü görülüyor.

Covid-19 kısıtlamalarını ihlal edenlere utanç yürüyüşü yaptırıldı - 2

Ellerinde isimlerinin yazıldığı ve fotoğraflarının bulunduğu pankartlar taşıyan suçluların yoğun kalabalıklar tarafından izlendiği görüldü. 

Covid-19 kısıtlamalarını ihlal edenlere utanç yürüyüşü yaptırıldı - 3

ÇİN'DE VAKA SAYISI ARTIYOR

Diğer taraftan, 2019'un sonunda ilk Covid-19 vakasının tespit edildiği ülke olan Çin’de, son 24 saate bildirilen  203 yeni vaka ile toplam enfeksiyon sayısı 11 bin 365’e, Covid-19 kaynaklı ölüm sayısı ise 4 bin 489’a çıktı. 

Covid-19 kısıtlamalarını ihlal edenlere utanç yürüyüşü yaptırıldı - 4

Çin, pandeminin başından bu yana ülkedeki yerel salgınları durdurmak için toplu testler ve karantina uyguluyor, katı bir sıfır Covid stratejisi izliyor ve nüfusunun yüzde 86'sının şu anda tamamen aşılandığı güçlü bir aşılama programına sahip.

Covid-19 kısıtlamalarını ihlal edenlere utanç yürüyüşü yaptırıldı - 5

DEVLET MEDYASI DA DAHİL OLMAK ÜZERE ÇOK SAYIDA TEPKİ TOPLADI

Bununla birlikte, utanç yürüyüşü devlet medyası tarafından bile kınanırken, Çin’İn  sosyal medya sitesi Weibo'da günün en çok tartışılan konusu oldu.  Bununla ilgili açılan hashtag aracılığıyla çok fazla paylaşım yapıldı.

Covid-19 kısıtlamalarını ihlal edenlere utanç yürüyüşü yaptırıldı - 6

Bazı kullanıcılar, eylemin kendilerine yüzlerce yıl önceki halka açık rezaletleri hatırlattığını söylerken, diğerleri sınırın yakınında virüsü kontrol etmek için gereken çabalara empati kurduklarını söyledi.

Covid-19 kısıtlamalarını ihlal edenlere utanç yürüyüşü yaptırıldı - 7

Bir kullanıcı, "Sokakta geçit töreni yapmaktan daha korkunç olan şey, bu yaklaşımı destekleyen çok sayıda yorumdur" dedi.

Covid-19 kısıtlamalarını ihlal edenlere utanç yürüyüşü yaptırıldı - 8

"HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ İHLAL EDİYOR"

Devlete ait Beijing News ise "söz konusu utanç yürüyüşü, hukukun üstünlüğünün ruhunu ciddi şekilde ihlal ediyor ve bir daha olmasına izin verilemez" dedi.

Covid-19 kısıtlamalarını ihlal edenlere utanç yürüyüşü yaptırıldı - 9

Ancak, devlet tarafından işletilen diğer bir yayın organı olan Guangxi Daily, disiplin cezasının sınırla ilgili suçları caydırdığını ve salgın önleme ve kontrole uyumu teşvik ettiğini yazdı. Sınır bölgesindeki mevcut Covid-19 durumunu "ciddi ve karmaşık" olarak nitelendirdi.

Covid-19 kısıtlamalarını ihlal edenlere utanç yürüyüşü yaptırıldı - 10

Öte yandan, 2007'de Çin hükümeti,  ölüm cezasına çarptırılmış mahkumların geçit törenini yasakladı.Kültür devrimi sırasında halka açık aşağılamalar yaygındı ve şimdi oldukça nadir gerçekleşiyor.

Covid-19 kısıtlamalarını ihlal edenlere utanç yürüyüşü yaptırıldı - 11

2006 YILINDA 100 SEKS İŞÇİSİ YÜRÜTÜLDÜ

2006’da yılında  yaklaşık 100 seks işçisi ve bazı müvekkilleri sarı hapishane tunikleri giyerek sokaklarda utanç yürüyüşü yapmıştı.

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