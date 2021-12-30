Covid-19 kısıtlamalarını ihlal edenlere utanç yürüyüşü yaptırıldı

Haberler - ntv.com.tr - AP - AFP 30.12.2021 - 12:11 | Son Güncelleme : 30.12.2021 - 12:28
Çin’de ülkenin Guangxi eyaletindeki Jingxi şehrinin sokaklarında utanç yürüyüşü yapıldı. 28 Aralık'ta meydana gelen olayın basına yansıyan fotoğraf ve videolarında, tehlikeli madde giysisi ve yüz siperi giymiş dört kişinin polis tarafından şehrin bir bölgesinde yürütüldüğü görülüyor.
Ellerinde isimlerinin yazıldığı ve fotoğraflarının bulunduğu pankartlar taşıyan suçluların yoğun kalabalıklar tarafından izlendiği görüldü.
Diğer taraftan, 2019'un sonunda ilk Covid-19 vakasının tespit edildiği ülke olan Çin’de, son 24 saate bildirilen 203 yeni vaka ile toplam enfeksiyon sayısı 11 bin 365’e, Covid-19 kaynaklı ölüm sayısı ise 4 bin 489’a çıktı.
Çin, pandeminin başından bu yana ülkedeki yerel salgınları durdurmak için toplu testler ve karantina uyguluyor, katı bir sıfır Covid stratejisi izliyor ve nüfusunun yüzde 86'sının şu anda tamamen aşılandığı güçlü bir aşılama programına sahip.
Bununla birlikte, utanç yürüyüşü devlet medyası tarafından bile kınanırken, Çin’İn sosyal medya sitesi Weibo'da günün en çok tartışılan konusu oldu. Bununla ilgili açılan hashtag aracılığıyla çok fazla paylaşım yapıldı.
Bazı kullanıcılar, eylemin kendilerine yüzlerce yıl önceki halka açık rezaletleri hatırlattığını söylerken, diğerleri sınırın yakınında virüsü kontrol etmek için gereken çabalara empati kurduklarını söyledi.
Bir kullanıcı, "Sokakta geçit töreni yapmaktan daha korkunç olan şey, bu yaklaşımı destekleyen çok sayıda yorumdur" dedi.
Devlete ait Beijing News ise "söz konusu utanç yürüyüşü, hukukun üstünlüğünün ruhunu ciddi şekilde ihlal ediyor ve bir daha olmasına izin verilemez" dedi.
Ancak, devlet tarafından işletilen diğer bir yayın organı olan Guangxi Daily, disiplin cezasının sınırla ilgili suçları caydırdığını ve salgın önleme ve kontrole uyumu teşvik ettiğini yazdı. Sınır bölgesindeki mevcut Covid-19 durumunu "ciddi ve karmaşık" olarak nitelendirdi.
Öte yandan, 2007'de Çin hükümeti, ölüm cezasına çarptırılmış mahkumların geçit törenini yasakladı.Kültür devrimi sırasında halka açık aşağılamalar yaygındı ve şimdi oldukça nadir gerçekleşiyor.
2006’da yılında yaklaşık 100 seks işçisi ve bazı müvekkilleri sarı hapishane tunikleri giyerek sokaklarda utanç yürüyüşü yapmıştı.