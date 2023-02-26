Covid-19 laboratuvardan mı sızdı? ABD'den yanıt

Yeni tip corona virüsün (Covid-19) kaynağına ilişkin sorular pandeminin başından bu yana belirsizliği koruyor. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Cvid-19 salgınına neden olan virüsün laboratuvardan yayılıp yayılmadığı sorusuna yanıt verdi.

Covid-19 laboratuvardan mı sızdı? ABD'den yanıt - 1

CNN’e konuşan Sullivan’a, Wall Street Journal gazetesinde yer alan Enerji Bakanlığının "Covid-19 salgını büyük olasılıkla bir laboratuvar sızıntısından kaynaklandı" sonuçlu raporu soruldu.

Covid-19 laboratuvardan mı sızdı? ABD'den yanıt - 2

Sullivan, istihbarat topluluğunda bu konuda değişik görüşler olduğunu, ancak emin olacak kadar yeterli bilgi bulunmadığını belirtti.

Covid-19 laboratuvardan mı sızdı? ABD'den yanıt - 3

"BIDEN DEFALARCA YANITI ARADI"

Sullivan, Başkan Joe Biden’ın, istihbarat birimlerini bu sorunun temeline inmek için defalarca yönlendirdiğini açıkladı.

Covid-19 laboratuvardan mı sızdı? ABD'den yanıt - 4

Sullivan, "Daha fazla bilgi edinirsek, bunu Kongre ve Amerikan halkıyla paylaşacağız. Ancak şu anda istihbarat camiasından bu soruya dair 'kesin bir cevap' çıkmış değil." dedi.

Covid-19 laboratuvardan mı sızdı? ABD'den yanıt - 5

WALL STREET'İN HABERİ

Öte yandan, Wall Street Journal, Enerji Bakanlığı'nın yakın zamanda Beyaz Saray'a ve önemli Kongre üyelerine sağladığı gizli bir istihbarat raporuna göre, Covid-19 virüsünün büyük olasılıkla Çin'deki bir laboratuvardan kaza ile sızdığını düşündüğünü yazmıştı.

Covid-19 laboratuvardan mı sızdı? ABD'den yanıt - 6
Covid-19 laboratuvardan mı sızdı? ABD'den yanıt - 7
Covid-19 laboratuvardan mı sızdı? ABD'den yanıt - 8
Covid-19 laboratuvardan mı sızdı? ABD'den yanıt - 9

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