Covid-19 nasıl ortaya çıktı? Yeni iddialar
Dünyayı üç yıldan uzun süredir etkileyen ve milyonlarca insanın ölümüne neden olan Covid-19 salgınına yol açan virüsün laboratuvardan çıkma ihtimalini destekleyen yeni iddialar ortaya atıldı. Dehşete düşüren iddialar ve bulgular tek tek sıralandı.
2019 yılının Aralık ayında Çin'in Vuhan Eyaleti'nde ortaya çıkan ve 2020'nin Ocak ayından itibaren tüm dünyaya yayılarak salgına yol açan Covid-19 virüsüyle ilgili yeni iddialar ortaya atıldı.
Dünya genelinde 6 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüs salgınının çıkışıyla ilgili dikkat çeken haber İngiliz Sunday Times gazetesinden geldi.