Pandemi pelikanlara yaradı: 1 yılda yüzde 20 artış

Uzmanlara göre, turist sayısının düşmesiyle bölgede yuva kuran tepeli pelikanların sayısında belirgin bir artış gözlendi.

Başkent Tiran'ın 90 kilometre güneybatısındaki Karavata göleti, pelikanların ülkedeki yaşam alanı olarak biliniyor.



260 farklı kuş türünün yaşadığı bölge, aralık ve haziran ayları arasında göçmen tepeli pelikanlara da ev sahipliği yapıyor.