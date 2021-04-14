Covid-19 salgını Arjantin ekonomisini çok sert vurdu: Halk ertesi gün ne yiyeceğini bilmiyor

ENFLASYON ORANI YILIN SONUNDA YÜZDE 46 OLACAK

Öte yandan, Arjantin, diğer Latin Amerika ülkelerine nazaran nispeten yüksek seviyelerde yardım yapıyor, ancak sosyal sübvansiyonların büyük bir kısmı enflasyonu artıran ve dolayısıyla yoksulluğu artıran para basımıyla finanse ediliyor. Yakın tarihli bir merkez bankası anketine göre, Arjantin ekonomisinin bu yıl yüzde 6,7 büyüyeceği ve enflasyon oranın yüzde 46 olacağı tahmin ediliyor.

Manzanares yaşayan 10 çocuklu 42 yaşındaki işsiz bir kadın María Núñez ise, salgının halktaki ekonomik etkisine ilişkin, "Salgının ilk yılı çok zordu, işsiz kaldım. Her zaman evlerde yardımcı olarak çalıştım ve her şey çok ani oldu. Kocam ve tüm çocuklarım işsizdi Herkes için çok zordu " açıklamasını yaptı.