Covid-19 salgınının merkezi Endonezya'ya kaydı: Yeni vakaların sayısı Brezilya ve Hindistan'ı geçti

MYNMAR VE VİETNAM'DA DURUM

Myanmar'da nüfusun sadece yüzde 4'ünden azı bir doz aşı oldu. Şubat ayındaki askeri darbenin ardından ülkenin aşı kampanyası ve sağlık sistemi çöktü. Bağımsız haber sitesi Irrawaddy, Myanmar'ın ana şehri Yangon'daki dört büyük mezarlığın şimdiye kadarki en yoğun haftalarından birini yaşadığını bildirdi. Sadece Perşembe günü, mezarlıklarda 700'den fazla insan gömüldü.

Milyonların yeniden tecrit altında olduğu bir diğer ülke olan Vietnam’da vatandaşların yüzde 1'inden daha azı tamamen aşılandı. Tayland ve Filipinler ise halklarının yüzde 5'ten daha azını tamamen aşıladı.