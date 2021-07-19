Covid-19 salgınının merkezi Endonezya'ya kaydı: Yeni vakaların sayısı Brezilya ve Hindistan'ı geçti

Delta varyantı, Güneydoğu Asya'yı kasıp kavurduğu ve sağlık sistemleri üzerinde yoğun baskı oluşturduğu için Endonezya, Hindistan ve Brezilya'dan daha fazla günlük Covid-19 vakası bildirdi. Ülke son 24 saatte 34 bini aşkın vaka açıkladı. Bununla birlikte, bölgedeki çoğu ülke, daha agresif varyantların ortaya çıkması ve aşı eksikliği nedeniyle pandemi başladığından bu yana en kötü günlerini yaşıyor. Tayland'da, başkentin iki havaalanında sahra hastaneleri inşa ediliyor. Myanmar'da ise sosyal medya umutsuzca oksijen talebiyle dolup taşıyor.

ntv.com.tr - Reuters 19.07.2021 - 15:22

Covid-19 salgınının merkezi Endonezya'ya kaydı: Yeni vakaların sayısı Brezilya ve Hindistan'ı geçti - 1

Dünyada şu anda pandemiden en kötü etkilenen ülke konumunda bulunan Endonezya'da, gönüllü cenazeciler evleri ziyaret ederek tedaviye erişemeyen insanların cesetlerini topluyor. 

Covid-19 salgınının merkezi Endonezya'ya kaydı: Yeni vakaların sayısı Brezilya ve Hindistan'ı geçti - 2

SON 24 SAATTE 34 BİN 257 VAKA

Son 24 saatte ülke, 34 bin 257 vaka ve bin 338 ölüm bildirdi. Bu rakamlar, Hindistan ve Brezilya'dan daha yüksek. Resmi kayıtlara göre Endonezya’da şimdiye kadar 72 bin 400’den fazla insan öldü. 

Covid-19 salgınının merkezi Endonezya'ya kaydı: Yeni vakaların sayısı Brezilya ve Hindistan'ı geçti - 3

Bununla birlikte bilim insanları, Endonezya’daki rakamlarının ciddi bir şekilde hafife alındığına inanıyor. 

Covid-19 salgınının merkezi Endonezya'ya kaydı: Yeni vakaların sayısı Brezilya ve Hindistan'ı geçti - 4

Avustralya'daki Griffith Üniversitesi'nden Endonezyalı epidemiyolog Dr. Dicky Budiman, "Salgının merkezi şu anda Endonezya'ya kaydı. Birçok vakayı gözden kaçırıyoruz ve bu vakaların belki de yüzde 80'ini toplulukta tanımlayamıyoruz. Çünkü sağlık kuruluşuna gelen kişi, belirti gösterirse veya temaslı olarak da teşhis edilirse test yapılıyor” dedi.

Covid-19 salgınının merkezi Endonezya'ya kaydı: Yeni vakaların sayısı Brezilya ve Hindistan'ı geçti - 5

DÜNYADA EN AZ TEST YAPAN ÜLKELERDEN BİRİ

Our World in Data'ya göre Endonezya, pandeminin başlangıcından bu yana her bin kişi için ortalama 55,89 test gerçekleştirdi. Bu durum, onu dünyanın en zayıf test sistemine sahip ülkelerden biri haline getirdi. En yüksek oranlardan birine sahip olan İngiltere’de ise her bin kişi başına 3 milyon 311 test gerçekleştirdi.

Covid-19 salgınının merkezi Endonezya'ya kaydı: Yeni vakaların sayısı Brezilya ve Hindistan'ı geçti - 6

AŞILAMA ORANLARI SON DERECE DÜŞÜK

Diğer taraftan, ABD ve Avrupa’da toplu aşılama kampanyalarının yeni, daha agresif varyantların vakaların  hafifletilmesine yardımcı olacağını umarken, Güneydoğu Asya'nın aşılama oranları son derece düşük kalıyor.

Covid-19 salgınının merkezi Endonezya'ya kaydı: Yeni vakaların sayısı Brezilya ve Hindistan'ı geçti - 7

MYNMAR VE VİETNAM'DA DURUM

Myanmar'da nüfusun sadece yüzde 4'ünden azı bir doz aşı oldu.  Şubat ayındaki askeri darbenin ardından ülkenin aşı kampanyası ve sağlık sistemi çöktü. Bağımsız haber sitesi Irrawaddy, Myanmar'ın ana şehri Yangon'daki dört büyük mezarlığın şimdiye kadarki en yoğun haftalarından birini yaşadığını bildirdi. Sadece Perşembe günü, mezarlıklarda 700'den fazla insan gömüldü.

Milyonların yeniden tecrit altında olduğu bir diğer ülke olan Vietnam’da  vatandaşların yüzde 1'inden daha azı tamamen aşılandı. Tayland ve Filipinler ise halklarının yüzde 5'ten daha azını tamamen aşıladı.

Covid-19 salgınının merkezi Endonezya'ya kaydı: Yeni vakaların sayısı Brezilya ve Hindistan'ı geçti - 8

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu, “genişleyen küresel aşı ayrımı” konusunda uyardı ve daha zengin ülkeleri aşı dağıtımlarını hızlandırmaya çağırdı.

Covid-19 salgınının merkezi Endonezya'ya kaydı: Yeni vakaların sayısı Brezilya ve Hindistan'ı geçti - 9

Öte yandan Budiman, Güneydoğu Asya ülkeleri arasında daha fazla işbirliğine de ihtiyaç duyulduğunu belirterek, bölgenin oldukça hareketli bir nüfusa sahip olduğunu da sözlerine ekledi. Endonezya ve diğer ulusların aşılara güvenemeyeceğini ve bunun yerine gözetimi güçlendirmeye odaklanmaları gerektiğini söyledi: "Halk sağlığına dayalı bir yanıt vermeliyiz: Erken teşhis, test etme ve izleme."

Covid-19 salgınının merkezi Endonezya'ya kaydı: Yeni vakaların sayısı Brezilya ve Hindistan'ı geçti - 10

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