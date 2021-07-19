Covid-19 salgınının merkezi Endonezya'ya kaydı: Yeni vakaların sayısı Brezilya ve Hindistan'ı geçti

ntv.com.tr - Reuters 19.07.2021 - 15:22
Dünyada şu anda pandemiden en kötü etkilenen ülke konumunda bulunan Endonezya'da, gönüllü cenazeciler evleri ziyaret ederek tedaviye erişemeyen insanların cesetlerini topluyor.
Son 24 saatte ülke, 34 bin 257 vaka ve bin 338 ölüm bildirdi. Bu rakamlar, Hindistan ve Brezilya'dan daha yüksek. Resmi kayıtlara göre Endonezya’da şimdiye kadar 72 bin 400’den fazla insan öldü.
Bununla birlikte bilim insanları, Endonezya’daki rakamlarının ciddi bir şekilde hafife alındığına inanıyor.
Avustralya'daki Griffith Üniversitesi'nden Endonezyalı epidemiyolog Dr. Dicky Budiman, "Salgının merkezi şu anda Endonezya'ya kaydı. Birçok vakayı gözden kaçırıyoruz ve bu vakaların belki de yüzde 80'ini toplulukta tanımlayamıyoruz. Çünkü sağlık kuruluşuna gelen kişi, belirti gösterirse veya temaslı olarak da teşhis edilirse test yapılıyor” dedi.
Our World in Data'ya göre Endonezya, pandeminin başlangıcından bu yana her bin kişi için ortalama 55,89 test gerçekleştirdi. Bu durum, onu dünyanın en zayıf test sistemine sahip ülkelerden biri haline getirdi. En yüksek oranlardan birine sahip olan İngiltere’de ise her bin kişi başına 3 milyon 311 test gerçekleştirdi.
Diğer taraftan, ABD ve Avrupa’da toplu aşılama kampanyalarının yeni, daha agresif varyantların vakaların hafifletilmesine yardımcı olacağını umarken, Güneydoğu Asya'nın aşılama oranları son derece düşük kalıyor.
Myanmar'da nüfusun sadece yüzde 4'ünden azı bir doz aşı oldu. Şubat ayındaki askeri darbenin ardından ülkenin aşı kampanyası ve sağlık sistemi çöktü. Bağımsız haber sitesi Irrawaddy, Myanmar'ın ana şehri Yangon'daki dört büyük mezarlığın şimdiye kadarki en yoğun haftalarından birini yaşadığını bildirdi. Sadece Perşembe günü, mezarlıklarda 700'den fazla insan gömüldü.
Milyonların yeniden tecrit altında olduğu bir diğer ülke olan Vietnam’da vatandaşların yüzde 1'inden daha azı tamamen aşılandı. Tayland ve Filipinler ise halklarının yüzde 5'ten daha azını tamamen aşıladı.
Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu, “genişleyen küresel aşı ayrımı” konusunda uyardı ve daha zengin ülkeleri aşı dağıtımlarını hızlandırmaya çağırdı.
Öte yandan Budiman, Güneydoğu Asya ülkeleri arasında daha fazla işbirliğine de ihtiyaç duyulduğunu belirterek, bölgenin oldukça hareketli bir nüfusa sahip olduğunu da sözlerine ekledi. Endonezya ve diğer ulusların aşılara güvenemeyeceğini ve bunun yerine gözetimi güçlendirmeye odaklanmaları gerektiğini söyledi: "Halk sağlığına dayalı bir yanıt vermeliyiz: Erken teşhis, test etme ve izleme."