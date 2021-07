Covid-19 salgınının merkezi Endonezya'ya kaydı: Yeni vakaların sayısı Brezilya ve Hindistan'ı geçti

DÜNYADA EN AZ TEST YAPAN ÜLKELERDEN BİRİ

Our World in Data'ya göre Endonezya, pandeminin başlangıcından bu yana her bin kişi için ortalama 55,89 test gerçekleştirdi. Bu durum, onu dünyanın en zayıf test sistemine sahip ülkelerden biri haline getirdi. En yüksek oranlardan birine sahip olan İngiltere’de ise her bin kişi başına 3 milyon 311 test gerçekleştirdi.