Covid-19'a karşı aşılanma durumunu gösteren mikroçip geliştirdi

Sjöblad taradından yapılan açıklamada, “Mikroçipler birçok farklı amaç için kullanılabilen çok yönlü bir teknolojidir. Bu teknolojinin şu anda Covid-19 aşı sertifikası sorgulanması için kullanılması çok uygun. Telefonunuzun şarjı bitse bile her zaman aşı sertifikanızı gösterebilirsiniz" diye konuştu.