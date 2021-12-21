Covid-19'a karşı aşılanma durumunu gösteren mikroçip geliştirdi

Haberler - ntv.com.tr 21.12.2021 - 14:45 | Son Güncelleme : 21.12.2021 - 14:59
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 11 Mart 2020'de Covid-19’u pandemi ilan etti. O andan itibaren corona virüs dünyayı ele geçirdi. İşyerleri kapandı ve insanlar aylarca evlerinde kaldı.
Şimdi dünya çapında karantinalar gevşemiş olsa da corona virüs hala yaygın ve yayılmasını durdurmak daha zor olan Omicron gibi yeni varyantlara dönüşüyor. Bununla birlikte, dünyanın artık ölümcül virüsün semptomlarını hafifleten aşılara erişimi var ve aşı durumu bilgileri, Covid-19 pasaportu olarak bilinen kağıt veya dijital biçimde sağlanıyor.
Türkiye’nin de dahil olduğu pek çok ülkede mekanlar, restoranlar, barlar, konser salonları ve müzeler, ziyaretçilerin binaya girebilmek için aşı durumlarını göstermelerini istiyor.
Stocholm'de bulunan Epicenter, adlı bir şirket, ise bu bilgiyi sunmayı mümkün olduğunca kolaylaştırmak için bir mikroçip geliştirdi.
Epicenter tarafından yapılan açıklamada söz konusu mikroçipin, temassız ödemeler ve anahtarsız giriş sistemleri için kullanılan yakın alan iletişimi (NFC) protokolü sayesinde herhangi bir cihaz tarafından okunabileceği kaydedildi.
Şirket tarafından paylaşılan bir videoda, Epicenter yetkilisi Hannes Sjöblad'ın kolundaki çipi aşılı olduğunu göstermek için bir akıllı telefonu üzerinden sallarken görüldü.
Sjöblad taradından yapılan açıklamada, “Mikroçipler birçok farklı amaç için kullanılabilen çok yönlü bir teknolojidir. Bu teknolojinin şu anda Covid-19 aşı sertifikası sorgulanması için kullanılması çok uygun. Telefonunuzun şarjı bitse bile her zaman aşı sertifikanızı gösterebilirsiniz" diye konuştu.
Diğer taraftan Epicenter 2017 yılında yaklaşık 150 çalışanına mikroçip takmasıyla gündeme gelmişti. Radyo frekansı ile tanımlama teknolojisinin kullanıldığı çip sayesinde çalışanların şirkete kartsız girebildiği ve bazı makineleri otomatik olarak kullanımalarının sağlandığı açıklanmıştı.
Radyo frekansı kullanarak nesneleri tekil ve otomatik olarak tanıma yöntemidir. RFID, temel olarak bir etiket ve okuyucudan meydana geliyor. RFID etiketleri elektronik ürün kodu gibi nesne bilgilerini almak, saklamak ve göndermek için programlanabiliyor.