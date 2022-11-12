Covid-19'a yakalanan 800 yolcunun bulunduğu gemi Avustralya'ya demirledi

Yeni Zelanda seyahati sırasında 800 yolcunun corona virüs testi pozitif çıkan Majestic Princess adlı gemi, Avustralya'nın Sidney kentindeki bir limana demir attı.

Covid-19'a yakalanan 800 yolcunun bulunduğu gemi Avustralya'ya demirledi - 1

Covid-19 hastası yaklaşık 800 yolcuyu taşıyan bir geminin Avustralya'nın Sidney kentinde bir limana demirlediği bildirildi.

Covid-19'a yakalanan 800 yolcunun bulunduğu gemi Avustralya'ya demirledi - 2

Geminin bağlı olduğu Carnival Australia şirketinden edinilen bilgilere göre 4 bin 600 yolcu ve mürettebatı ile Yeni Zelanda'dan 12 gün süren yolculuktan dönen Majestic Princess adlı gemideki yolcuların yaklaşık yüzde 20'si Covid-19 semptomları gösterdi.

Covid-19'a yakalanan 800 yolcunun bulunduğu gemi Avustralya'ya demirledi - 3

Test edilen yolcuların 800'ünün Covid-19'a yakalandığı belirlendi. Testi pozitif çıkan yolcuların seyahat süresince kabinlerinde izole edildiği öğrenildi.

Covid-19'a yakalanan 800 yolcunun bulunduğu gemi Avustralya'ya demirledi - 4

Şirket müdürü Marguerite Fitzgerald yaptığı açıklamada, 12 günlük yolculuğun yaklaşık yarısında çok sayıda vakanın tespit edilmeye başlandığını, tüm vakaların ya asemptomatik ya da hafif semptomlar olanlardan oluştuğunu söyledi.

Covid-19'a yakalanan 800 yolcunun bulunduğu gemi Avustralya'ya demirledi - 5

KARAYA ÇIKMALARINA İZİN VERİLDİ

Avustralya kamu otoriteleri, geminin limana yanaşmasının ardından testi pozitif olan yolcuların karaya çıkmasına izin verdi.

Covid-19'a yakalanan 800 yolcunun bulunduğu gemi Avustralya'ya demirledi - 6

Yolculardan toplu taşıma araçlarını kullanmamaları talep edildi. Şirket müdürü Fitzgerald, "Covid-19 testi pozitif çıkan tüm yolculara izolasyon sürelerini tamamlamaları için özel ulaşım ve konaklama için yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.

Covid-19'a yakalanan 800 yolcunun bulunduğu gemi Avustralya'ya demirledi - 7

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