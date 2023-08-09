Covid-19'da yeni varyant alarmı: ERİS varyantının salgın riski var mı? Etkisi ne kadar olabilir?
Corona virüs çeşitli varyantlarla dünyada milyonlarca kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Vaka ve ölüm sayılarında azalmanın yaşanmasının ardından İngiltere'de "ERİS" isimli yeni bir varyant ortaya çıktı. Bu varyantın salgın riski var mı? Etkisi ne kadar olabilir? Bu soruların cevabını Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sıla Akhan NTV yayınında anlattı.
İngiltere'de, Covid-19'un Omicron varyantının alt türevi olan Eris'in (EG.5.1) ülke genelinde yayıldığı duyuruldu. Yeni varyant, ülkede her 7 vakadan birini oluşturuyor.