Covid-19'da yeni varyant alarmı: ERİS varyantının salgın riski var mı? Etkisi ne kadar olabilir?

Corona virüs çeşitli varyantlarla dünyada milyonlarca kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Vaka ve ölüm sayılarında azalmanın yaşanmasının ardından İngiltere'de "ERİS" isimli yeni bir varyant ortaya çıktı. Bu varyantın salgın riski var mı? Etkisi ne kadar olabilir? Bu soruların cevabını Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sıla Akhan NTV yayınında anlattı.

Covid-19'da yeni varyant alarmı: ERİS varyantının salgın riski var mı? Etkisi ne kadar olabilir? - 1

İngiltere'de, Covid-19'un Omicron varyantının alt türevi olan Eris'in (EG.5.1) ülke genelinde yayıldığı duyuruldu. Yeni varyant, ülkede her 7 vakadan birini oluşturuyor.

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Covid-19'da yeni varyant alarmı: ERİS varyantının salgın riski var mı? Etkisi ne kadar olabilir? - 2

Eris, yüzde 39,4'le vakaların yaklaşık yarısını oluşturan Arcturus'tan sonra İngiltere'de en yaygın ikinci varyant olarak kayıtlara geçti. Yetkililer, dünya genelinde Covid-19 vakalarındaki artışın sürmesi sebebiyle durumu yakından izlediklerini bildirdi.

Covid-19'da yeni varyant alarmı: ERİS varyantının salgın riski var mı? Etkisi ne kadar olabilir? - 3

SALGIN RİSKİ VAR MI?

Dünya Sağlık Örgütü'nün mayıs ayından itibaren takibe aldığı ERİS varyantıyla ilgili son bilgileri Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sıla Akhan NTV yayınında anlattı.

Covid-19'da yeni varyant alarmı: ERİS varyantının salgın riski var mı? Etkisi ne kadar olabilir? - 4

Prof. Dr. Akhan, " Corona virüs aslında hayatımızdan bayağı azalmıştı. Aslında virüs yok olmadı devam ediyor. Hep değişebileceğini aklımızda tutmamız gerekiyor. Solunum yolu enfeksiyonların içerisinde bir çok etkenin içerisinde yüzde 4'ten yüzde 7'lere çıkınca bir artış olduğunu fark edilmiş. Dünya Sağlık örgütü de ERİS varyantını takibe almış durumdaydı mayıs ayından beri. Bu artışların 5'te 1'inin yeni varyantla olduğunu saptamışlar. Aslında şu anda çok daha farklı seyrettiğine dair bir şey yok. Üst solunum yolu enfeksiyonları diğer etkenlerle birlikte. Uzun sürüyor. Bu tip şeyler hep yaşanıyor. Covid-19'un da değişip nereye gideceğini görmemiz gerekiyor" dedi.

Covid-19'da yeni varyant alarmı: ERİS varyantının salgın riski var mı? Etkisi ne kadar olabilir? - 5

Yaz aylarında da dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Akhan, "Gerçekten yaz aylarında biz pandemi döneminde de azalmasını beklemiştik. Özellikle Covid'in buna uymadığını kolay bulaşabildiğini ve mutasyonlarla bunu arttırabilmesi, enfekte olan kişilerin dikkat etmemesi, yaz aylarında bunlara dikkat etmek gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Covid-19'da yeni varyant alarmı: ERİS varyantının salgın riski var mı? Etkisi ne kadar olabilir? - 6

Akhan, "Virüsü ne kadar çok alırsanız sizin sisteminiz ne kadar zayıfsa yani bu sırada çok fazla immün sistemi açısından zayıf dönemdeyseniz etkiler. Kendi savunma sistemimizin aktivitesi, vektörler de var. Bir sürü sinekti, sivrisinekti bunlar da var. Bir çok etkene karşı da mücadele etmiş oluyoruz. Mücadele ederken de immün sistem birinden çıkıp diğerine yakalanırsa zorlanabiliyor." uyarısında bulundu.

Covid-19'da yeni varyant alarmı: ERİS varyantının salgın riski var mı? Etkisi ne kadar olabilir? - 7

EYLÜL AYINDA ARTIŞ OLABİLİR Mİ?

Kış ayı ile birlikte okulların açılacağını kapalı ortamlarda daha fazla vakit gçirileceğini söyleyen Akhan, "Aslında bütün dünya da aynı şekilde takip ediyor, bir çok etkenle karşılaştığım zaman dillimleri değişebiliyor. Özellikle solunum yollarıyla buluşan etkenler, bu yazı nasıl geçirdiğimiz, okullar açılırken yada kapalı ortama geçerken kendimizi hazır hale getirmemizin faydası var. Hastayken de şu düşünceden uzaklaşmak gerekiyor, zaten hafif geçiyor, geçirmemin bir önemi yok. Korunmak ve olmaması için gayret etmek çok önemli." dedi.

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