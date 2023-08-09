Covid-19'da yeni varyant alarmı: ERİS varyantının salgın riski var mı? Etkisi ne kadar olabilir?

Prof. Dr. Akhan, " Corona virüs aslında hayatımızdan bayağı azalmıştı. Aslında virüs yok olmadı devam ediyor. Hep değişebileceğini aklımızda tutmamız gerekiyor. Solunum yolu enfeksiyonların içerisinde bir çok etkenin içerisinde yüzde 4'ten yüzde 7'lere çıkınca bir artış olduğunu fark edilmiş. Dünya Sağlık örgütü de ERİS varyantını takibe almış durumdaydı mayıs ayından beri. Bu artışların 5'te 1'inin yeni varyantla olduğunu saptamışlar. Aslında şu anda çok daha farklı seyrettiğine dair bir şey yok. Üst solunum yolu enfeksiyonları diğer etkenlerle birlikte. Uzun sürüyor. Bu tip şeyler hep yaşanıyor. Covid-19'un da değişip nereye gideceğini görmemiz gerekiyor" dedi.