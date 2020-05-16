Covid-19'dan iyileşenlerin sayısı dünya genelinde 1 milyon 800 bini geçti

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünyada virüs bulaşan 1 milyon 802 bin 271 kişi hastalığı yenmeyi başardı.

Çin (78 bin 219), Rusya (63 bin 136) ve Fransa (61 bin 66) oldu.