Covid-19'dan iyileşenlerin sayısı dünya genelinde 1 milyon 800 bini geçti
Dünya genelinde yeni tip Corona virüs (Covid-19) tespit edildikten sonra sağlığına kavuşanların sayısı 1 milyon 800 bini aştı.
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Anadolu Ajansı 16.05.2020 - 23:35
Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünyada virüs bulaşan 1 milyon 802 bin 271 kişi hastalığı yenmeyi başardı.
Çin (78 bin 219), Rusya (63 bin 136) ve Fransa (61 bin 66) oldu.
Çin'de ortaya çıkan salgın, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.
Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 4 milyon 696 bin 927'ye ulaşırken, virüs nedeniyle 311 bin 400 kişi hayatını kaybetti.
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