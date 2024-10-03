Covid-19'un Ay'a yansıyan izleri: Fiziksel değişimlere yol açtı!

Araştırmacılar, bu soğumanın, COVID-19 karantinası sırasında insan faaliyetlerinin durmasının bir sonucu olarak Dünya’dan yayılan radyasyonda meydana gelen ani bir düşüşle açıklanabileceğini öne sürdü.

Karantina süreci, işe gidip gelme, endüstrileşme ve madencilik gibi sera gazı üreten birçok aktiviteyi kesintiye uğrattığı için, karasal radyasyon seviyeleri önemli ölçüde azaldı.

Yapılan çalışmalar, günlük küresel CO2 emisyonlarının 2019’daki ortalama seviyelere kıyasla 2020 Nisan ayının başında yaklaşık yüzde 17 düştüğünü gösteriyor.