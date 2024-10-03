Covid-19'un Ay'a yansıyan izleri: Fiziksel değişimlere yol açtı!
Dünya'da kaosa yol açan COVID-19 ile ilgili yeni bir çalışma bilim insanlarını şaşırttı. Yapılan araştırmaya göre küresel salgının etkisi yalnızca Dünya'da görülmedi. Araştırmacılar, insan faaliyetlerindeki azalma ile birlikte Ay'a ulaşan radyasyon miktarındaki değişikliklerin Ay yüzeyinde değişimlere yol açtığını ortaya çıkardı.
COVID-19 pandemisi, dünya genelinde büyük bir kaosa yol açarken, yeni bir araştırma bu süreçteki etkilerin uzayda bile hissedildiğini ortaya çıkardı.
Araştırmacılar, Nisan-Mayıs 2020 dönemindeki sıkı karantinadan dolayı Ay’ın yüzeyindeki gece sıcaklıklarının önemli ölçüde düştüğünü keşfetti.