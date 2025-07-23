Covid-19'un beyni yaşlandırdığı ortaya çıktı
Bilim insanları, Covid-19 pandemisinin yarattığı belirsizlik ve uzun süreli izolasyonun, beyin sağlığı üzerinde ciddi sonuçlar doğurduğunu belirtti.
Nottingham Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmada, 15 bin 334 sağlıklı bireyin verileriyle geliştirilen bir beyin yaşlanma modeli kullanıldı. Bu model, 996 sağlıklı kişinin beyin taramaları üzerinde uygulandı. Katılımcıların yarısının taramaları pandemi öncesine aitken, diğer yarısının hem pandemi öncesi hem sonrası taramaları incelendi.