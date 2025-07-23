Covid-19'un beyni yaşlandırdığı ortaya çıktı

Bilim insanları, Covid-19 pandemisinin yarattığı belirsizlik ve uzun süreli izolasyonun, beyin sağlığı üzerinde ciddi sonuçlar doğurduğunu belirtti.

Covid-19'un beyni yaşlandırdığı ortaya çıktı - 1

Nottingham Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmada, 15 bin 334 sağlıklı bireyin verileriyle geliştirilen bir beyin yaşlanma modeli kullanıldı. Bu model, 996 sağlıklı kişinin beyin taramaları üzerinde uygulandı. Katılımcıların yarısının taramaları pandemi öncesine aitken, diğer yarısının hem pandemi öncesi hem sonrası taramaları incelendi.

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Covid-19'un beyni yaşlandırdığı ortaya çıktı - 2

Araştırma sonucuna göre, pandemi sırasında insanların beyinleri ortalama 5 buçuk ay daha hızlı yaşlandı. Bazı bireylerde bu fark 20 aya kadar çıktı. Bu hızlanmış yaşlanma, Covid-19 enfeksiyonu geçirip geçirmemeye bakılmaksızın gözlemlendi.

Covid-19'un beyni yaşlandırdığı ortaya çıktı - 3

Ancak yaş ilerledikçe enfeksiyon geçirmiş bireylerde beyin yaşlanmasının daha da hızlandığı tespit edildi. Ayrıca erkeklerde ve sosyal olarak dezavantajlı gruplarda, beyin yaşlanmasının daha belirgin olduğu görüldü.

Daily Mail'de yer alan habere göre, katılımcıların bilişsel performanslarını değerlendirmek için yapılan testler, özellikle Covid-19 geçirenlerde zihinsel esneklik ve işlem hızında düşüş yaşandığını gösterdi.

Covid-19'un beyni yaşlandırdığı ortaya çıktı - 4

Dr. Ali-Reza Mohammadi-Nejad, Nature Communications dergisine verdiği demeçte, “En çok şaşırdığım şey, Covid geçirmemiş bireylerde bile beyin yaşlanma hızının ciddi şekilde artmış olmasıydı. Bu durum, pandemi deneyiminin beyin sağlığımızı ne denli etkilediğini gösteriyor” dedi.

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