Covid-19'un beyni yaşlandırdığı ortaya çıktı

Ancak yaş ilerledikçe enfeksiyon geçirmiş bireylerde beyin yaşlanmasının daha da hızlandığı tespit edildi. Ayrıca erkeklerde ve sosyal olarak dezavantajlı gruplarda, beyin yaşlanmasının daha belirgin olduğu görüldü.

Daily Mail'de yer alan habere göre, katılımcıların bilişsel performanslarını değerlendirmek için yapılan testler, özellikle Covid-19 geçirenlerde zihinsel esneklik ve işlem hızında düşüş yaşandığını gösterdi.