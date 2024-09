Covid karantinasının şaşırtan etkisi! Genç kızların beyni yaşlandı

GENÇLERİN BEYİNLERİ İNCELENDİ

"Proceedings of the National Academy of Sciences" dergisinde Covid-19 karantinasının gençler üzerindeki etkilerine ilişkin yeni bir araştırma yayınlandı.

ABD'deki Washington Üniversitesinden bilim insanları, 2018'de yaşları 9 ila 17 arasında değişen 160 gencin ve bu gençlerden 2021-2022'de 12 ila 16 yaşlarına erişenlerin beyinlerini manyetik rezonans görüntüleme (MRI) ile inceledi ve sonuçları karşılaştırdı.