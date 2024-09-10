Covid karantinasının şaşırtan etkisi! Genç kızların beyni yaşlandı
ABD'de araştırmacılar, Covid-19 salgınında sokağa çıkma yasağını deneyimleyen genç kızların beyinlerinin genç erkeklere göre daha fazla yaşlandığını tespit etti. Değişimlerin olumsuz sonuçları olup olmadığı henüz bilinmezken bunların gençlerin ruh sağlığını ve öğrenme potansiyelini etkilemesinden endişe ediliyor.
GENÇLERİN BEYİNLERİ İNCELENDİ
"Proceedings of the National Academy of Sciences" dergisinde Covid-19 karantinasının gençler üzerindeki etkilerine ilişkin yeni bir araştırma yayınlandı.
ABD'deki Washington Üniversitesinden bilim insanları, 2018'de yaşları 9 ila 17 arasında değişen 160 gencin ve bu gençlerden 2021-2022'de 12 ila 16 yaşlarına erişenlerin beyinlerini manyetik rezonans görüntüleme (MRI) ile inceledi ve sonuçları karşılaştırdı.