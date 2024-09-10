Covid karantinasının şaşırtan etkisi! Genç kızların beyni yaşlandı

ABD'de araştırmacılar, Covid-19 salgınında sokağa çıkma yasağını deneyimleyen genç kızların beyinlerinin genç erkeklere göre daha fazla yaşlandığını tespit etti. Değişimlerin olumsuz sonuçları olup olmadığı henüz bilinmezken bunların gençlerin ruh sağlığını ve öğrenme potansiyelini etkilemesinden endişe ediliyor.

Covid karantinasının şaşırtan etkisi! Genç kızların beyni yaşlandı - 1

GENÇLERİN BEYİNLERİ İNCELENDİ

"Proceedings of the National Academy of Sciences" dergisinde Covid-19 karantinasının gençler üzerindeki etkilerine ilişkin yeni bir araştırma yayınlandı.

ABD'deki Washington Üniversitesinden bilim insanları, 2018'de yaşları 9 ila 17 arasında değişen 160 gencin ve bu gençlerden 2021-2022'de 12 ila 16 yaşlarına erişenlerin beyinlerini manyetik rezonans görüntüleme (MRI) ile inceledi ve sonuçları karşılaştırdı.

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Covid karantinasının şaşırtan etkisi! Genç kızların beyni yaşlandı - 2

GENÇ KIZLARIN BEYNİ DAHA ÇOK YAŞLANDI

Araştırmacılar, karşılaştırma sonucunda Covid-19 salgını döneminde sokağa çıkma yasaklarını deneyimleyen genç kızların beyninin beklenenden ortalama 4,2, genç erkeklerin beyinlerinin ise beklenenden yaklaşık 1,4 yıl daha fazla yaşlandığını buldu.

Covid karantinasının şaşırtan etkisi! Genç kızların beyni yaşlandı - 3

İLETİŞİM İÇİN KRİTİK ÖNEME SAHİP BÖLGELER

Araştırmacılar iki grubun da beynin görüşü etkileyen kısmında erken yaşlanma deneyimlediğini aktardı.

Genç kızların beyinlerindeki değişimin 30 bölgede meydana geldiği ve değişimlerin çoğuyla duyguların işlenmesi, yüz ifadelerinin yorumlanması ve dilin anlaşılması gibi iletişim için kritik öneme sahip olan bölgelerde gözlemlendiği belirtildi.

Covid karantinasının şaşırtan etkisi! Genç kızların beyni yaşlandı - 4

GENÇ KIZLAR ÇOK DAHA SOSYAL

Araştırmanın yazarlarından, Washington Üniversitesi Öğrenme ve Beyin Araştırmaları Enstitüsü yöneticisi Prof. Dr. Patricia Kuhl, genç kızların sağlıklı sinirsel, fiziksel ve duygusal gelişimleri için genç erkeklere kıyasla sosyal grup ve etkileşimlere daha fazla bağlı olduğunu kaydetti.

Kuhl, iki grubun beyinlerinde farklı değişimlerin meydana gelmesinin bununla ilgili olduğunu söyledi.

Covid karantinasının şaşırtan etkisi! Genç kızların beyni yaşlandı - 5

Gençlerin beyinlerindeki değişimlerin olumsuz sonuçları olup olmadığı henüz bilinmezken bunların gençlerin ruh sağlığını ve öğrenme potansiyelini etkilemesinden endişe ediliyor.

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