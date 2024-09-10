Covid karantinasının şaşırtan etkisi! Genç kızların beyni yaşlandı

GENÇ KIZLAR ÇOK DAHA SOSYAL

Araştırmanın yazarlarından, Washington Üniversitesi Öğrenme ve Beyin Araştırmaları Enstitüsü yöneticisi Prof. Dr. Patricia Kuhl, genç kızların sağlıklı sinirsel, fiziksel ve duygusal gelişimleri için genç erkeklere kıyasla sosyal grup ve etkileşimlere daha fazla bağlı olduğunu kaydetti.

Kuhl, iki grubun beyinlerinde farklı değişimlerin meydana gelmesinin bununla ilgili olduğunu söyledi.