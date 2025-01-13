Covid'den 30 kat daha ölümcül salgın kapıda: Bilim insanlarının korktuğu şey gerçek mi oluyor?
H5N1 gibi influenza virüslerinin kuşlar arasında yayılarak insanlara bulaşabilen bir enfeksiyon hastalığı olan kuş gribi, daha çok evcil ve yaban kuşlarında görülür ancak nadiren insanlara geçebilir. Kuş gribinin belirtileri arasında yüksek ateş, kas ağrıları, halsizlik, öksürük, boğaz ağrısı ve solunum güçlükleri gibi grip benzeri semptomlar yer alır. Daha ileri evrelerde zatürre, organ yetmezliği gibi ciddi komplikasyonlar gelişebilir. Uzmanlar, kuş gribinin yeni bir pandemiye yol açması durumunda, önlenemez zararları olabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.
ABD'nin Louisiana eyaletindeki bir kişi, H5N1 olarak bilinen kuş gribi virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. ABD'de kuş gribiyle bağlantılı olarak bilinen ilk ölüm, bilim dünyasında büyük endişe yarattı.