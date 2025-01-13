Covid'den 30 kat daha ölümcül salgın kapıda: Bilim insanlarının korktuğu şey gerçek mi oluyor?

Virüsün sığırlar arasında yayılmasının, tehlikeyi yedi kat artırdığı belirtiliyor.

Kuş gribi, mevsimsel grip ile birleştiğinde, öksürük ve hapşırık yoluyla kolayca yayılabilecek hale gelebilir. Daily Mail'de yer alan habere göre, eğer bir pandemi başlarsa, bunun durdurulması son derece zor olacaktır. Şu ana kadar, kuş gribine yakalanan 900 kişiden neredeyse yarısı hayatını kaybetti. Bu korkunç ölüm oranı, enfeksiyonlar yayıldıkça azalabilir ancak bazı uzmanlar, ölüm oranının yüzde 25-30’a kadar çıkmasından endişe ediyor. Bu oran, Covid-19’un ölüm oranının çok daha üzerinde.