Covid'i tahmin eden kahin konuştu: "Yılın ortalarında 3. Dünya Savaşı çıkabilir"

Kendini kahin olarak tanımlayan ve Covid salgınını yıllar öncesinden tahmin eden bir adam, 2025 yılı için korkunç uyarılarda bulundu. Bu uyarılar arasında Üçüncü Dünya Savaşı riski dikkat çekiyor. Doğa ananın felaketlerle saldırmaya devam edeceğini öngören kahin, bu sene kadın sporcuların yükseleceğini iddia ediyor. 8 yaşındaki kahin Nicolas Aujula'nın ünlüler hakkında da birkaç tahmini var...

Covid'i tahmin eden kahin konuştu: "Yılın ortalarında 3. Dünya Savaşı çıkabilir" - 1

"KORKUNÇ KÖTÜLÜK VE ŞİDDET GÖRECEĞİZ"

Londra'da yaşayan 38 yaşındaki kahin Nicolas Aujula isimli adam, yıllardır isabetli gelecek tahminleriyle gündeme geliyor.

Aujula 2025 yılı için, "Dünyada şefkat eksikliğinin olduğu bir yıl olacak. Din ve milliyetçilik adına, birbirimize karşı korkunç kötülüğü ve şiddeti göreceğiz." öngörüsünde bulundu.

DÜNYA HABERLERİ

Covid'i tahmin eden kahin konuştu: "Yılın ortalarında 3. Dünya Savaşı çıkabilir" - 2

3. DÜNYA SAVAŞI UYARISI

Aujula, psişik vizyonlarına dayanarak, bu yılın ortalarında 3. Dünya Savaşı'nın çıkabileceğini öngörüyor.

Tahminlerine çok güvenen profesyonel medyum, "Geçtiğimiz yılbaşında, 2024'te Trump'ın ABD seçimlerini kazanacağını tahmin etmiştim. Vizyonlarım kontrol edilemez." diye konuştu.

Covid'i tahmin eden kahin konuştu: "Yılın ortalarında 3. Dünya Savaşı çıkabilir" - 3

"TRUMP BAŞARILI BİR YIL GEÇİRECEK"

Aujula, yeni başkan Trump'ın "hukuk mücadeleleri" ve "olumsuz basın tehditlerine" rağmen "başarılı bir yıl" geçireceğine inandığını belirterek, ikinci dönemi için zafer öngörmeye devam ettiğini söyledi.

Covid'i tahmin eden kahin konuştu: "Yılın ortalarında 3. Dünya Savaşı çıkabilir" - 4

"DOĞA ANA SALDIRMAYA DEVAM EDECEK"

Medyumun tahminine göre, çevresel zararlar ve fosil yakıtların sürekli yakılmasıyla harap olan Doğa Ana, saldırılarını sürdürecek.

Kahin, deniz seviyelerinin yükseleceğini, şiddetli yağışlar olacağını ve büyük seller yaşanacağını öngörüyor.

Covid'i tahmin eden kahin konuştu: "Yılın ortalarında 3. Dünya Savaşı çıkabilir" - 5

ORMAN YANGINLARI VE FIRTINA

Aujula ayrıca, orman yangınlarının artacağını ve Kuzey Karolina'da kıyıdan 310 milden fazla uzaklıktaki toplulukları yok etmeyi başaran Kasırga Helene'in derin etkisi gibi aşırı hava koşullarının hem insanların hem de hayvanların evlerini harap etmeye devam edeceğini söyledi.

Covid'i tahmin eden kahin konuştu: "Yılın ortalarında 3. Dünya Savaşı çıkabilir" - 6

KADIN SPORCULAR YÜKSELECEK

Aujula, 2025'in kadın sporlarında "daha fazla dikkat çekecek ve ciddiye alınacak büyük zaferler" sunacağını da söyleyerek, durumun tamamen kötümser olmadığını aktardı.

Covid'i tahmin eden kahin konuştu: "Yılın ortalarında 3. Dünya Savaşı çıkabilir" - 7

BİLİMSEL GELİŞMELER YAŞANACAK

2025 yılında geçmişle geleceğin bir araya geleceğini, hem "geleneksel değerlerin yeniden canlanacağını" hem de "laboratuvarlarda organ yaratma" gibi bilimkurgusal gelişmelerin yaşanacağını öne sürdü.

Covid'i tahmin eden kahin konuştu: "Yılın ortalarında 3. Dünya Savaşı çıkabilir" - 8

ÜNLÜ TAHMİNLERİ DE VAR

Bu yıl Aujula'nın hem iyi hem de kötü birkaç ünlü tahmini var.

Medyum, "Katy Perry'nin 2025'te evlilik sorunları yaşayacağını, Cate Blanchett'in ise başarılı bir yıl geçireceğini" öngördü.

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