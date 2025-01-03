Covid'i tahmin eden kahin konuştu: "Yılın ortalarında 3. Dünya Savaşı çıkabilir"

ORMAN YANGINLARI VE FIRTINA

Aujula ayrıca, orman yangınlarının artacağını ve Kuzey Karolina'da kıyıdan 310 milden fazla uzaklıktaki toplulukları yok etmeyi başaran Kasırga Helene'in derin etkisi gibi aşırı hava koşullarının hem insanların hem de hayvanların evlerini harap etmeye devam edeceğini söyledi.