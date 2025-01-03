Covid'i tahmin eden kahin konuştu: "Yılın ortalarında 3. Dünya Savaşı çıkabilir"
Kendini kahin olarak tanımlayan ve Covid salgınını yıllar öncesinden tahmin eden bir adam, 2025 yılı için korkunç uyarılarda bulundu. Bu uyarılar arasında Üçüncü Dünya Savaşı riski dikkat çekiyor. Doğa ananın felaketlerle saldırmaya devam edeceğini öngören kahin, bu sene kadın sporcuların yükseleceğini iddia ediyor. 8 yaşındaki kahin Nicolas Aujula'nın ünlüler hakkında da birkaç tahmini var...
"KORKUNÇ KÖTÜLÜK VE ŞİDDET GÖRECEĞİZ"
Londra'da yaşayan 38 yaşındaki kahin Nicolas Aujula isimli adam, yıllardır isabetli gelecek tahminleriyle gündeme geliyor.
Aujula 2025 yılı için, "Dünyada şefkat eksikliğinin olduğu bir yıl olacak. Din ve milliyetçilik adına, birbirimize karşı korkunç kötülüğü ve şiddeti göreceğiz." öngörüsünde bulundu.