Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de: NATO Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katıldı. Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından karşılandı. Biden ve Erdoğan ayaküstü sohbet etti. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle aile fotoğrafı çekimine katıldı. Aile fotoğrafında Erdoğan'ın yanında İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de: NATO Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı - 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katıldı.

DÜNYA HABERLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de: NATO Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı - 2

Zirvenin yapıldığı Walter E. Convention Center'a gelen Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de: NATO Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı - 3

NATO LİDERLERİNDEN AİLE FOTOĞRAFI

Karşılamanın ardından, NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları aile fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de: NATO Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı - 4

Aile fotoğrafında Erdoğan'ın yanında İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de: NATO Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı - 5

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra, NATO Atlantik Konseyi Devlet ve Hükümet Başkanları Oturumu'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de: NATO Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı - 6

Bugün zirve kapsamında Kuzey Atlantik Konseyi'nin ilk oturumu yapılacak. Türkiye'yi zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de: NATO Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı - 7

Oturumun ardından kısa süre içinde görevi bırakması beklenen Genel Sekreter Jens Stoltenberg bir basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de: NATO Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı - 8

Erdoğan, zirve marjında ikili görüşmeler de yapacak. Bugün Yunanistan Başbakanı Kiriyakos Miçotakis ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile birer görüşme yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de: NATO Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı - 9

Zirvenin ağırlıklı gündemini Ukrayna Savaşı oluşturuyor. Gazze Savaşı da gündeme gelecek. İngiltere'nin İşçi Partili yeni Başbakanı Keir Starmer da, göreve geldikten günler sonra ilk NATO zirvesine katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de: NATO Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı - 10

Zirveye NATO liderleri ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin yanı sıra Asya Pasifik'ten dört ülke de davet edildi. Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda liderleri de Washington'da.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de: NATO Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı - 11
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de: NATO Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı - 12
DAHA FAZLA GÖSTER