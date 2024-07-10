Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de: NATO Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katıldı. Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından karşılandı. Biden ve Erdoğan ayaküstü sohbet etti. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle aile fotoğrafı çekimine katıldı. Aile fotoğrafında Erdoğan'ın yanında İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer yer aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katıldı.