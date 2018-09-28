Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'da
ntv.com.tr
Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya ziyaretinin ikinci gününde. Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'le bir araya geldi. Almanya Başbakanı Merkel'le Erdoğan'ın görüşmesi başladı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyareti devam ediyor.
Erdoğan'ın programının ikinci gününde liderlerle görüşmeler var.
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2Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in davetlisi olarak Berlin'e gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için Bellevue Sarayı'nda askeri tören düzenlendi.
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3Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan askeri tören öncesi Frank Walter Steinmeier ve eşi Elke Büdenbender tarafından Bellevue Sarayı'nın kapısında karşılandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra burada ''özel defteri'' imzaladı.
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4İki cumhurbaşkanı milli marşların okunmasının ardından askeri tören kıtasını selamladı.
Erdoğan ve Steinmeier törenin ardından basına kapalı görüşmeye geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüşmeden sonra Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geldi.
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5Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da Almanya'nın başkenti Berlin'deki Müzeler Adasını ziyaret etti.
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