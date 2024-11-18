Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde: Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanmalı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Zirvesi'nde yaptığı konuşmada Gazze'de kıtlık riskinin "felaket" düzeyine ulaştığına vurgu yaptı. Erdoğan, Gazze'de derhal ve kalıcı ateşkes çağrısını yineledi. Liderler, açılış oturumunun ardından aile fotoğrafı çektirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan G20 Zirvesi için Brezilya'da.
Liderler, Rio da Janeiro kentinin ev sahipliği yaptığı zirvenin ilk gününde el ele tutuşarak aile fotoğrafı çektirdi.