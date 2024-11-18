Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde: Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Zirvesi'nde yaptığı konuşmada Gazze'de kıtlık riskinin "felaket" düzeyine ulaştığına vurgu yaptı. Erdoğan, Gazze'de derhal ve kalıcı ateşkes çağrısını yineledi. Liderler, açılış oturumunun ardından aile fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde: Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanmalı - 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan G20 Zirvesi için Brezilya'da.

Liderler, Rio da Janeiro kentinin ev sahipliği yaptığı zirvenin ilk gününde el ele tutuşarak aile fotoğrafı çektirdi.

DÜNYA HABERLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde: Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanmalı - 2

Erdoğan, fotoğraf çekiminde en ön sıradaydı.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau fotoğraf çekimini kaçırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde: Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanmalı - 3

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile fotoğrafı çekilirken, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ile yan yana durdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde: Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanmalı - 4

Erdoğan, fotoğraf çekimi sırasında, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ile sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde: Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanmalı - 5

Fotoğraf çekimi esnasında liderler, birbirlerinin elini tuttu ve alkış tuttu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde: Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanmalı - 6

Zirvenin ilk oturumu "Sosyal Kapsayıcılık ile Açlık ve Yoksullukla Mücadele"ydi.

Oturum, ev sahibi Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın açılış konuşmasıyla başladı.

Lula hem açlık hem iklim değişikliğiyle mücadele için eylem çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde: Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanmalı - 7

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN GAZZE ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvede yaptığı konuşmada Gazze mesajı verdi.

Erdoğan, Gazze'de kıtlık riskinin uluslararası sınıflandırmalara göre "felaket" düzeyine ulaştığına vurgu yaptı.

Erdoğan "Gazze'de yaşanan insani felaket karşısında bir kez daha derhal ve kalıcı ateşkesin sağlanması çağrısında bulunuyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde: Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanmalı - 8

Erdoğan salonda, Güney Kore Devlet Başkanı Yun Suk Yeol ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yan yana oturdu.

Cumhurbaşkanı, Lavrov ile bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde: Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanmalı - 9

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra zirve kapsamında Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya arasındaki gayriresmi istişare ve eş güdüm platformu MIKTA'nın liderleriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde: Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanmalı - 10

Erdoğan, temasları kapsamında Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'yi kabul etti.

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