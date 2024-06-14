Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 zirvesi için İtalya'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G7 zirvesinin ikinci günündeki oturuma katılmak üzere İtalya'ya gitti. Erdoğan burada ev sahibi Başbakan Georgia Meloni tarafından karşılandı. Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile de sohbet etti. Diğer liderlerle de ayaküstü sohbet eden Erdoğan, resmi karşılama töreni sonrasında aile fotoğrafı çekimine katıldı. Fotoğraf çekimine, ABD Başkanı Joe Biden, Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Japonya Başbakanı Fumio Kishida ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michell'in de aralarında olduğu çok sayıda lider katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 zirvesi için İtalya'da - 1

Dünya liderlerinin katıldığı G7 zirvesi İtalya'nın Bari kentinde devam ediyor.

DÜNYA HABERLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 zirvesi için İtalya'da - 2

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İtalya'da düzenlenen G7 zirvesinin ikinci günündeki oturuma katılmak üzere İtalya'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 zirvesi için İtalya'da - 3

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, zirveye gelen liderleri tek tek karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Meloni ile tokalaştı ve basın mensuplarına poz verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 zirvesi için İtalya'da - 4

Erdoğan burada ABD Başkanı Joe Biden ile de sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 zirvesi için İtalya'da - 5

Afrika ve Akdeniz-Yapay Zeka ve Enerji Konulu G7 Yüksek Düzeyli Oturumu'na katılan Erdoğan, daha sonra bir konuşma yapacak ve Gazze için kalıcı ateşkese yönelik açıklamalarda bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 zirvesi için İtalya'da - 6

G7 liderleri bugün taslak bildirilerini yayınlamıştı.

Bildiride temel maddeler Ukrayna'daki savaş konusunda Rusya ve Çin'e karşı önlemlerin devam etmesine yönelikti.

Bildiride ayrıca İran'a nükleer güç konusunda uyarılar da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 zirvesi için İtalya'da - 7

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün İtalya'da gerçekleştirilen G7 Liderler Zirvesi'nin insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Küresel sorunların ve bölgesel çatışmaların çözümünde G7 ülkelerinden daha adil, kapsayıcı ve gerçekçi bir yaklaşım beklediğimizi vurgulamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 zirvesi için İtalya'da - 8

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-7 Liderler Zirvesi'nde Afrika ve Akdeniz/Yapay Zeka ve Enerji Konulu Yüksek Düzeyli Oturum öncesinde liderle ayaküstü sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 zirvesi için İtalya'da - 9

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G7 Liderler Zirvesi'ndeki aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 zirvesi için İtalya'da - 10

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu İtalya'daki Borgo Egnezia'da temaslarına başladı. Resmi karşılama töreni sonrasında aile fotoğrafı çekimi gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 zirvesi için İtalya'da - 11

Fotoğraf çekimine, ABD Başkanı Joe Biden, Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Japonya Başbakanı Fumio Kishida ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michell'in de aralarında olduğu çok sayıda lider katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 zirvesi için İtalya'da - 12
Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 zirvesi için İtalya'da - 13
Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 zirvesi için İtalya'da - 14
Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 zirvesi için İtalya'da - 15
Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 zirvesi için İtalya'da - 16
Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 zirvesi için İtalya'da - 17
Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 zirvesi için İtalya'da - 18
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