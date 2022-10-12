Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tokayev masa tenisi oynadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Dördüncü Toplantısı'nın ardından Kazak mevkidaşı Tokayev ile masa tenisi oynadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tokayev masa tenisi oynadı - 1

Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Dördüncü Toplantısı Astana'da yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tokayev masa tenisi oynadı - 2

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazak mevkidaş Cömert Tokayev, baş başa ve heyetler arası görüşmeler ile anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.HABERE GİT

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tokayev masa tenisi oynadı - 3

İki lider sonrasında resmi akşam yemeğinde bir araya geldi. Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki yemek basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tokayev masa tenisi oynadı - 4

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile bugünkü görüşmelerinden sonra masa tenisi de oynadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tokayev masa tenisi oynadı - 5

Masa tenisi maçında renkli görüntüler ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tokayev masa tenisi oynadı - 6
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tokayev masa tenisi oynadı - 7
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tokayev masa tenisi oynadı - 8

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER