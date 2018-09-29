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Cumhurbaşkanı Erdoğan-Merkel kahvaltıda buluştu

Anadolu Ajansı, ntv.com.tr

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile kahvaltıda bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Merkel bir süre sohbet etti.

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    Berlin temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakan Angela Merkel ile kahvaltıda bir araya geldi.

    Erdoğan: Teröristler Almanya'da elini kolunu sallayarak dolaşıyor

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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir sonraki durağı Almanya'nın Köln kenti olacak.
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan Köln'de Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Merkez Camii'nin açılışını yapacak.
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti nedeniyle Köln'de polis yoğun güvenlik önlemleri aldı.
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