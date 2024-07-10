Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesi için ABD'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi için Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'a gitti. Konaklayacağı otele giderken Türk vatandaşların sevgi gösterisiyle karşılaştı. Erdoğan, daha sonra otelden ayrılarak NATO'nun 75. Yılı Anma etkinliğine katıldı. Ardından Macaristan Başbakanı Victor Orban'la görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin Başkenti Washington'a gitti.
Erdoğan ve beraberindeki heyeti Andrews Askeri Hava Üssü'nde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve Washington Büyükelçisi Sedat Önal Karşıladı.