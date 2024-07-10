Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesi için ABD'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi için Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'a gitti. Konaklayacağı otele giderken Türk vatandaşların sevgi gösterisiyle karşılaştı. Erdoğan, daha sonra otelden ayrılarak NATO'nun 75. Yılı Anma etkinliğine katıldı. Ardından Macaristan Başbakanı Victor Orban'la görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesi için ABD'de - 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin Başkenti Washington'a gitti.

Erdoğan ve beraberindeki heyeti Andrews Askeri Hava Üssü'nde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve Washington Büyükelçisi Sedat Önal Karşıladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesi için ABD'de - 2

Erdoğan buradan konaklayacağı otele geçti. Cumhurbaşkanı, burada vatandaşların sevgi gösterisiyle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesi için ABD'de - 3

Erdoğan'ı karşılayanların ellerinde Türkçe ve İngiliz "Hoşgeldiniz" yazılı pankartlar vardı. "Türkiye sizinle gurur duyuyor" sloganları da atıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesi için ABD'de - 4

Cumhurbaşkanı ve eşi Emine Erdoğan, kendilerine sergilenen sevgi gösterisine el sallayarak karşlılık verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesi için ABD'de - 5

Erdoğan daha sonra da Andrew W. Mellon Auditorium'da düzenlenen NATO'nun 75. Yılı Anma Etkinliğine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesi için ABD'de - 6

Etkinliğe katılan devlet ve hükümet başkanlarıyla toplu fotoğraf çektirdi.

Erdoğan programın bitiminde tekrar kalacağı otele hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesi için ABD'de - 7

Burada da Macaristan Başbakanı Viktor Orban'la bir araya geldi. Görüşmede iki ülke heyetleri de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesi için ABD'de - 8

Bugün zirve kapsamında Kuzey Atlantik Konseyi'nin ilk oturumu yapılacak. Türkiye'yi zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesi için ABD'de - 9

Oturum öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve liderler NATO zirvesinde geleneksel aile fotoğrafı çekimine katıldı.

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