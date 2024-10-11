Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk’taki temaslarının ardından iki günlük resmi bir ziyaret için Sırbistan’ın başkenti Belgrad’a gitti. Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da - 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'taki temaslarının ardından özel uçak "TUR" ile TSİ 20.15'te Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a gitti.

Erdoğan, Belgrad Nikola Tesla Havalimanı'nda Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy ve Novi Pazar Başkonsolosu Osman Peşmen tarafından karşılandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da - 2

VUCİC KARŞILADI

Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile ikili görüşme gerçekleştirecek ve Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Dördüncü Toplantısı'na katılacak.

İki cumhurbaşkanı, anlaşmaların imza töreni için ortak basın toplantısı düzenleyecek. Erdoğan, Vucic'in vereceği resmi yemeğe ve Türkiye-Sırbistan İş Forumu'nda da hazır bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da - 3

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün ilk olarak Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gitmişti.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ortak basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, "Netanyahu hükümeti küresel düzeni tehdit eder hale geldi. Gazze'de bir yıldır devam eden soykırım tüm insanlığın ortak utancıdır" diye konuştu.

Ortak basın toplantısının ardından, Tiran Namazgah Camisi'nin açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da - 4
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