Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün ilk olarak Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gitmişti.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ortak basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, "Netanyahu hükümeti küresel düzeni tehdit eder hale geldi. Gazze'de bir yıldır devam eden soykırım tüm insanlığın ortak utancıdır" diye konuştu.

Ortak basın toplantısının ardından, Tiran Namazgah Camisi'nin açılışını yaptı.