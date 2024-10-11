Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk’taki temaslarının ardından iki günlük resmi bir ziyaret için Sırbistan’ın başkenti Belgrad’a gitti. Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic tarafından karşılandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'taki temaslarının ardından özel uçak "TUR" ile TSİ 20.15'te Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a gitti.
Erdoğan, Belgrad Nikola Tesla Havalimanı'nda Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy ve Novi Pazar Başkonsolosu Osman Peşmen tarafından karşılandı.