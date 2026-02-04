Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi'ye Togg hediye etti

04.02.2026 20:39

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için geldiği Mısır'ın başkenti Kahire'de, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'u hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahire'deki temasları kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ile bir araya geldi.

Araca binerek inceleyen iki lider kısa bir tur da attı. 

