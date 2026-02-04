Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi'ye Togg hediye etti
04.02.2026 20:39
AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için geldiği Mısır'ın başkenti Kahire'de, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'u hediye etti.
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahire'deki temasları kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ile bir araya geldi.
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın başkenti Kahire'de, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'u hediye etti.
Anadolu Ajansı
Araca binerek inceleyen iki lider kısa bir tur da attı.