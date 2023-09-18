Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde Elon Musk ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği ABD'nin New York şehrinde Tesla ve SpaceX'in CEO'u Elon Musk'ı kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musk'a, Tesla'nın 7'nci fabrikasını Türkiye'de kurması için çağrı yaptı, kendisini İzmir'de düzenlenecek TEKNOFEST'e davet etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere dün ABD'nin New York şehrine geldi.