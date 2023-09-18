Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde Elon Musk ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği ABD'nin New York şehrinde Tesla ve SpaceX'in CEO'u Elon Musk'ı kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musk'a, Tesla'nın 7'nci fabrikasını Türkiye'de kurması için çağrı yaptı, kendisini İzmir'de düzenlenecek TEKNOFEST'e davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde Elon Musk ile görüştü - 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere dün ABD'nin New York şehrine geldi.

DÜNYA HABERLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde Elon Musk ile görüştü - 2

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde ilk olarak Gürcistan Başbakanı Irakli Garibaşvili'yle bir araya geldi. Ardından Amerikalı milyarder Elon Musk'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde Elon Musk ile görüştü - 3

Türkevi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti. Musk, görüşmeye oğluyla geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde Elon Musk ile görüştü - 4

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde Elon Musk ile görüştü - 5

ERDOĞAN, MUSK'I TESLA'NIN 7'NCİ FABRİKASINI TÜRKİYE'DE KURMAYA ÇAĞIRDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Erdoğan, Musk'a, Türkiye'nin teknoloji alanındaki atılımlarını, Dijital Türkiye Vizyonu ve Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'ni anlattı.

Togg'un Türkiye'de yollara çıkmasıyla birlikte Tesla'nın da Türkiye pazarına girdiğini hatırlatan Erdoğan, Tesla'nın 7'nci fabrikasını Türkiye'de kurması için çağrı yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde Elon Musk ile görüştü - 6

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin uzay programı kapsamında atılan ve atılacak adımlarda SpaceX ile işbirliği imkanlarının doğabileceğini belirterek, Musk'ı İzmir'de düzenlenecek TEKNOFEST'e davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde Elon Musk ile görüştü - 7

Erdoğan, Musk'a kendi yazdığı "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabının İngilizce versiyonu ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan ve Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyindeki reform talebinin gerekçelerinin anlatıldığı "BM Reformu: Uluslararası İş Birliğine Yeni Bir Yaklaşım" kitabını, Musk'ın çocuğuna da futbol topu hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde Elon Musk ile görüştü - 8
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde Elon Musk ile görüştü - 9
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde Elon Musk ile görüştü - 10
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde Elon Musk ile görüştü - 11
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde Elon Musk ile görüştü - 12
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde Elon Musk ile görüştü - 13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde Elon Musk ile görüştü - 14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde Elon Musk ile görüştü - 15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde Elon Musk ile görüştü - 16
DAHA FAZLA GÖSTER