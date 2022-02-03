Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin davetlisi olarak, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Kiev'e gitti.

Haberler - Anadolu Ajansı 03.02.2022 - 14:19 | Son Güncelleme : 03.02.2022 - 14:28

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'da - 1

Türkiye Cumhurbaşkanı , Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin davetlisi olarak, resmi temaslarda bulunmak üzere özel uçak "TUR" ile TSİ 12.55'te başkent Kiev'e gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'da - 2

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Boryspil Havalimanı'nda Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, eşi Seda Güldere, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasıl Bodnar ile Ukrayna Dışişleri Bakanlığı yetkilileri karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'da - 3

Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'da - 4

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin davetlisi olarak, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 2. Savaşı'nda ölenlerin anısına yapılan Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bıraktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'da - 5

Erdoğan'ın daha sonra Marinskiy Sarayı'ndaki resmi karşılama töreninin ardından da Zelenskiy ile baş başa görüşeceği ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'da - 6

Erdoğan daha sonra, iki ülke arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Onuncu Toplantısına katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'da - 7

Toplantıda, stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Ukrayna ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da derinleştirilmesi imkanları ele alınacak, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'da - 8

Toplantının ardından iki liderin ortak basın toplantısı gerçekleştirmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'da - 9

Konsey toplantısından sonra çeşitli alanlarda her iki ülkenin ilgili bakanlarının katılımıyla imza töreni yapılacağı belirtildi.

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