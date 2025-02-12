Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Malezya Başbakanı TOGG'da: "Benim sürüşüme güvenmenize şaşırdım"

"BENİM SÜRÜŞÜME GÜVENDİĞİNİZ İÇİN ŞAŞIRDIM"

Başbakan İbrahim'in, "Benim sürüşüme güvenmenize şaşırdım" sözlerine ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Neden?" yanıtını verdi.

"SÜRÜCÜ GENELDE SAĞDA OTURUR"

Malezya Başbakanı ise bu soruya, "Ben çok fazla araba sürmediğim için. Bir de bizde genelde sürücü sağ tarafta oturur. Georgetown'da ders verdiğim zaman araba sürüyordum ama çok az." yanıtını verdi.