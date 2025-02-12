Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Malezya Başbakanı TOGG'da: "Benim sürüşüme güvenmenize şaşırdım"

Cumhurbaşkan Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim'e TOGG marka yerli otomobil hediye etti. Başbakan İbrahim, hediye TOGG'u ilk kez kullandığı anları sosyal medya hesabında paylaştı. Sürücü koltuğunda Malezya Başbakanı İbrahim, sağ koltukta ise Cumhurbaşkanı Erdoğan oturdu. İki liderin renkli görüntülerinde Başbakan İbrahim'in, "Benim sürüşüme güvendiğiniz için şaşırdım" ifadelerini kullanması dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Malezya Başbakanı TOGG'da: "Benim sürüşüme güvenmenize şaşırdım" - 1

İLK SÜRÜŞ DENEYİMİNİ PAYLAŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün resmi temaslarda bulunmak üzere Malezya'ya gitti.

Erdoğan burada Malezya Başbakanı Enver İbrahim'e Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili olan TOGG marka bir araç hediye etti.

Malezya Başbakanı İbrahim, TOGG ile ilk sürüş deneyimini sosyal medya hesabında paylaştı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Malezya Başbakanı TOGG'da: "Benim sürüşüme güvenmenize şaşırdım" - 2

"GÜVENLİK OLMADAN İLK KEZ KULLANIYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağ koltukta seyahat ettiği görüntülerde iki liderin renkli diyalogu dikkat çekti.

Sürücü koltuğunda oturan İbrahim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Sayın Başkan, güvenlik olmadan ilk kez kullanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Malezya Başbakanı TOGG'da: "Benim sürüşüme güvenmenize şaşırdım" - 3

"BENİM SÜRÜŞÜME GÜVENDİĞİNİZ İÇİN ŞAŞIRDIM"

Başbakan İbrahim'in, "Benim sürüşüme güvenmenize şaşırdım" sözlerine ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Neden?" yanıtını verdi.

"SÜRÜCÜ GENELDE SAĞDA OTURUR"

Malezya Başbakanı ise bu soruya, "Ben çok fazla araba sürmediğim için. Bir de bizde genelde sürücü sağ tarafta oturur. Georgetown'da ders verdiğim zaman araba sürüyordum ama çok az." yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Malezya Başbakanı TOGG'da: "Benim sürüşüme güvenmenize şaşırdım" - 4

EŞİ DE KENDİSİNİ UYARMIŞ

Eşinin araba sürmeden önce kendisine "Emin misin?" diye sorduğunu dile getiren Malezya Başbakanı, "Azize de bana sordu kullanmak zorunda mısın diye. O bana pek güvenmiyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Malezya Başbakanı TOGG'da: "Benim sürüşüme güvenmenize şaşırdım" - 5

"PAMUKKALE BEYAZI" TOGG HEDİYE ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'e, "Pamukkale beyazı" renginde Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'u hediye etmişti.

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