Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Malezya Başbakanı TOGG'da: "Benim sürüşüme güvenmenize şaşırdım"
Cumhurbaşkan Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim'e TOGG marka yerli otomobil hediye etti. Başbakan İbrahim, hediye TOGG'u ilk kez kullandığı anları sosyal medya hesabında paylaştı. Sürücü koltuğunda Malezya Başbakanı İbrahim, sağ koltukta ise Cumhurbaşkanı Erdoğan oturdu. İki liderin renkli görüntülerinde Başbakan İbrahim'in, "Benim sürüşüme güvendiğiniz için şaşırdım" ifadelerini kullanması dikkat çekti.
İLK SÜRÜŞ DENEYİMİNİ PAYLAŞTI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün resmi temaslarda bulunmak üzere Malezya'ya gitti.
Erdoğan burada Malezya Başbakanı Enver İbrahim'e Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili olan TOGG marka bir araç hediye etti.
Malezya Başbakanı İbrahim, TOGG ile ilk sürüş deneyimini sosyal medya hesabında paylaştı.