Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelensi'nin görüşmesi Avrupa basınında

İTALYAN BASINI: GÜNDEMDE BM HİMAYESİNDE YAPILAN TAHIL ANLAŞMASI VAR

Rainews24 haber kanalı, "Zelenski, Türkiye’de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek ve gündemlerinde BM himayesinde yapılan tahıl anlaşması var" ifadeleriyle Ukraynalı liderin ziyaretini duyurdu.



Il Giornale gazetesi de "Zelenski, Türkiye'ye uçuyor. Bu ziyaretin arkasında ne var?" başlıklı haberinde, Ukrayna için hayati önemdeki tahıl anlaşmasının, bu görüşmenin önemli konu başlığı olduğunu yazdı. Haberde, Rusya'nın bu anlaşmayı uzatmak için bir neden görmediği, buna karşın Türkiye'nin burada bir kez daha belirleyici bir rol oynayabileceği ifade edildi.



İtalyan ANSA ajansı da dün geçtiği haberinde "Zelenski'nin Moskova'ya baskı yapılması için Erdoğan'la görüşeceğini" yazdı.



Ukraynalı liderin Prag'da dünkü basın toplantısında, bugünkü görüşmeyi teyit ederek tahıl anlaşması, Ukrayna'nın NATO içinde desteklenmesi, tutsak değişimi konularını görüşeceklerini aktardığı belirtildi.