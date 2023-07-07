Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelensi'nin görüşmesi Avrupa basınında

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye yapacağı ziyaretin, "17 Temmuz'da sona erecek Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması açısından önemi" Avrupa basınında geniş yer buldu. Haberlerde, Zelensky'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelmesinin, gelecek hafta yapılacak kritik NATO Zirvesi öncesi gerçekleşeceği vurgulandı ve ikilinin görüşmesinde, Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşmasının geleceğinin gündeme taşınacağına işaret edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelensi'nin görüşmesi Avrupa basınında - 1

Avrupa basınında, "Zelenski Erdoğan'a gidiyor", "Zelenski, Erdoğan'la görüşmek için işgalden sonra ilk defa Türkiye'yi ziyaret edecek" ve "NATO Zirvesi öncesinde: Zelenski Erdoğan'la bir araya geliyor" başlıkları öne çıktı.

DÜNYA HABERLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelensi'nin görüşmesi Avrupa basınında - 2

FRANSIZ BASINI: ZİYARET, RUSYA-UKRAYNA ARASINDA YENİ MÜZAKERE FASLINI BAŞLATABİLİR

Fransız kanalı France 24 haberinde, Zelenski'nin Prag ziyareti sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Türkiye'de görüşeceğini belirterek iki liderin görüşmede Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı ele alacağını belirtti.

Le Monde gazetesi, Zelenski'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelmesinin kritik NATO zirvesi öncesi gerçekleşeceğine dikkati çekti.

Fransız kamu yayıncısı Franceinfo ise Ukrayna-Rusya Savaşı'nın 500. gününün arifesinde Zelenski'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la İstanbul'da bir araya geleceğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelensi'nin görüşmesi Avrupa basınında - 3

CNEWS kanalının haberinde, Ukrayna-Rusya Savaşı başlamadan önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son aylarda kendisini itibar gören bir ara bulucu olarak kabul ettirdiği değerlendirmesi yapıldı.

Haberde, Zelenski ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki resmi ziyaretin, Rusya ve Ukrayna arasında yeni bir müzakere faslını başlatabileceğine işaret edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelensi'nin görüşmesi Avrupa basınında - 4

ALMAN BASINI: GÖRÜŞMEDE, TAHIL ANLAŞMASI VE NATO ZİRVESİ ELE ALINACAK

Frankfurter Rundschau gazetesi "NATO Zirvesi öncesinde: Zelenski Erdoğan'la bir araya geliyor" başlığıyla verdiği haberde, burada ele alınacak konuların tahıl anlaşması ve NATO Zirvesi olacağını belirtti.

Tahıl anlaşmasının birkaç kez, en son da mayıs ortasında uzatıldığına işaret edilen haberde, ancak Rusya'nın, gübre ve gıda ihraç etmesine izin verilmediğinden şikayet ettiği aktarıldı.

Haberde, Rusya'nın özellikle Batı'nın yaptırımlarından dolayı tarım ihracatının engellenmesinden şikayet ettiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelensi'nin görüşmesi Avrupa basınında - 5

Ayrıca, haberde Zelenski'nin görüşmede Türkiye Cumhurbaşkanı'na, İsveç'in NATO'ya katılması için yeşil ışık yakma konusunda ısrar edeceğinin beklendiği ifade edildi.

Öte yandan, haberde, Erdoğan'ın "Putin ve Zelenski'yle olan iyi ilişkilerini ara bulucu rolü oynamak için kullanmaya çalıştığı" ifade edilerek ancak Batılı hükümetlerin, Türkiye ile Rusya arasında giderek artan yakın ekonomik ilişkilerden ve Türk hükümetinin İsveç'in NATO'ya katılmasına karşı çıkmasından endişe duyduğu kaydedildi.

Welt gazetesi de "Medyadaki haberlere göre, Zelenski cuma günü İstanbul'da Erdoğan'la görüşecek" başlığını kullanarak Türk medyasına dayandırdığı haberinde, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşmak için İstanbul'a gideceğini yazdı.

Söz konusu haberlerde görüşmede, Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracatına ilişkin Kiev ile Moskova arasında süresi dolacak tahıl anlaşması ve gelecek hafta Litvanya'da yapılacak NATO Zirvesi'nin ele alınacağı aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelensi'nin görüşmesi Avrupa basınında - 6

HOLLANDA BASINI: ZELENSKİ VE ERDOĞAN, TAHIL ANLAŞMASINI GÖRÜŞECEK

Hollanda'daki Volkskrant gazetesi, Ukraynalı liderin ziyaretini, "Zelenski, Türkiye'de mevkidaşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek. İkili BM himayesinde yapılan tahıl anlaşmasını görüşecek" ifadeleriyle duyurdu.

Türk basınına dayandırılan haberde, Ukrayna-Rusya Savaşı'nda Türkiye'nin ara buluculuk rolü hatırlatılarak, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya arasındaki müzakerelere müdahil olduğu kaydedildi.

AD gazetesinin haberinde de iki liderin, gelecek hafta Litvanya'nın başkenti Vilnus'ta yapılacak NATO Zirvesi'ni ve Ukrayna'nın muhtemel NATO üyeliğini ve Rusya'nın sona erdirmeyi düşündüğünü açıkladığı tahıl anlaşmasının geleceğini ele alacağı aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelensi'nin görüşmesi Avrupa basınında - 7

AVUSTURYA BASINI, "ZELENSKİ, ERDOĞAN'A GİDİYOR" BAŞLIĞINA YER VERDİ

Avusturya'nın kamu yayıncı kuruluşu ORF, Zelenski'nin Türkiye'ye yapacağı ziyareti "Zelenski, Erdoğan'a gidiyor" başlığıyla okuyucularına duyurdu.

ORF, Anadolu Ajansına dayandırdığı haberde, iki liderin 17 Haziran'da süresi dolan tahıl anlaşmasının yanı sıra Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak NATO Zirvesi'ne ilişkin konuları ele alacağı belirtildi.

Avusturya'nın en çok satan gazetesi Krone de "Zelenski, Prag'dan sonra Türkiye'ye gidiyor" başlığıyla Ukraynalı liderin hem Prag'daki temasları hem de İstanbul'da Erdoğan'la yapacağı görüşmeye ilişkin Anadolu Ajansının aktardığı bilgileri paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelensi'nin görüşmesi Avrupa basınında - 8

İSPANYA BASINI: İKİ LİDER, TAHIL ANLAŞMASININ UZATILMASINI DEĞERLENDİRECEK

İspanya'da "Zelenski, Erdoğan'ı görüşmek için işgalden sonra ilk defa Türkiye'yi ziyaret edecek" başlığını atan Europa Press haber ajansı, "İki lider esas olarak savaştaki son durumu ve Rusya'nın da parçası olduğu tahıl ihracatı anlaşmasının uzatılmasını değerlendirecek." diye yazdı.

Haberde, "Erdoğan, birçok kez Moskova ve Kiev arasında olası barış müzakerelerinde ara buluculuk teklifinde bulundu. Türkiye, Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları arasında geçen yıl mart ayında yapılan ve şimdiye kadar gerçekleşen en üst düzey toplantıya da ev sahipliği yaptı." değerlendirmesinde bulunuldu.

Son dönemlerde yurt dışı seyahatlerini artıran Zelenski'nin son olarak Bulgaristan'a sürpriz bir ziyaret yaptığı hatırlatılarak, Ukrayna Devlet Başkanı'nın gelecek hafta yapılacak Litvanya'daki NATO Zirvesi'ne de gidebileceği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelensi'nin görüşmesi Avrupa basınında - 9

İTALYAN BASINI: GÜNDEMDE BM HİMAYESİNDE YAPILAN TAHIL ANLAŞMASI VAR

Rainews24 haber kanalı, "Zelenski, Türkiye’de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek ve gündemlerinde BM himayesinde yapılan tahıl anlaşması var" ifadeleriyle Ukraynalı liderin ziyaretini duyurdu.

Il Giornale gazetesi de "Zelenski, Türkiye'ye uçuyor. Bu ziyaretin arkasında ne var?" başlıklı haberinde, Ukrayna için hayati önemdeki tahıl anlaşmasının, bu görüşmenin önemli konu başlığı olduğunu yazdı. Haberde, Rusya'nın bu anlaşmayı uzatmak için bir neden görmediği, buna karşın Türkiye'nin burada bir kez daha belirleyici bir rol oynayabileceği ifade edildi.

İtalyan ANSA ajansı da dün geçtiği haberinde "Zelenski'nin Moskova'ya baskı yapılması için Erdoğan'la görüşeceğini" yazdı.

Ukraynalı liderin Prag'da dünkü basın toplantısında, bugünkü görüşmeyi teyit ederek tahıl anlaşması, Ukrayna'nın NATO içinde desteklenmesi, tutsak değişimi konularını görüşeceklerini aktardığı belirtildi.

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