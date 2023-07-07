Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelensi'nin görüşmesi Avrupa basınında
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye yapacağı ziyaretin, "17 Temmuz'da sona erecek Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması açısından önemi" Avrupa basınında geniş yer buldu. Haberlerde, Zelensky'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelmesinin, gelecek hafta yapılacak kritik NATO Zirvesi öncesi gerçekleşeceği vurgulandı ve ikilinin görüşmesinde, Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşmasının geleceğinin gündeme taşınacağına işaret edildi.
Avrupa basınında, "Zelenski Erdoğan'a gidiyor", "Zelenski, Erdoğan'la görüşmek için işgalden sonra ilk defa Türkiye'yi ziyaret edecek" ve "NATO Zirvesi öncesinde: Zelenski Erdoğan'la bir araya geliyor" başlıkları öne çıktı.