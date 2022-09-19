Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de kritik görüşmeler

Haberler - Anadolu Ajansı 19.09.2022 - 01:26 | Son Güncelleme : 19.09.2022 - 01:28
Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kuruluna katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.
Erdoğan, ilk olarak ABD'de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu temsilcilerini kabul etti. Görüşmeler basına kapalı gerçekleşti. Erdoğan ikili görüşmelerine ise ABD'li demokrat Senatör Chris Coons ile başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ile bir araya geldi.
Erdoğan'ın son olarak Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'nin akşam yemeğine katılarak burada bir konuşma yapması bekleniyor.