Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de kritik görüşmeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri temasları kapsamında Türkevi'nde bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

Haberler - Anadolu Ajansı 19.09.2022 - 01:26 | Son Güncelleme : 19.09.2022 - 01:28

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de kritik görüşmeler - 1

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kuruluna katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor. 

Erdoğan, ilk olarak ABD'de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu temsilcilerini kabul etti. Görüşmeler basına kapalı gerçekleşti. Erdoğan ikili görüşmelerine ise ABD'li demokrat Senatör Chris Coons ile başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de kritik görüşmeler - 2

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de kritik görüşmeler - 3

Erdoğan'ın son olarak Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'nin akşam yemeğine katılarak burada bir konuşma yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de kritik görüşmeler - 4

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