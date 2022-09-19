Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de kritik görüşmeler

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kuruluna katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.

Erdoğan, ilk olarak ABD'de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu temsilcilerini kabul etti. Görüşmeler basına kapalı gerçekleşti. Erdoğan ikili görüşmelerine ise ABD'li demokrat Senatör Chris Coons ile başladı.